Evi Kentsel Dönüşüme Girecek Tapu Sahipleri Dikkat! 7 Kritik Detayı Gözden Kaçıran Malından Olacak

TAPU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 7 KRİTİK NOKTA

1. Projenin Tüm Detayları Sözleşmede Yer Almalı

İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat durumu, teslim planı ve proje alanına dair teknik bilgiler net bir şekilde sözleşmede belirtilmeli. Bu şeffaflık, projenin her aşamasının takip edilebilmesini kolaylaştırıyor.

2. Mevcut Değerler ve Yeni Hakların Netleştirilmesi

Hak sahiplerine sunulacak yeni konut ya da arsa paylarının, dönüşüm öncesi ve sonrası değerleri net biçimde hesaplanmalı. Ayrıca, taşınmazın değer artışı durumunda mülk sahiplerine düşen payların oranı da yazılı olarak belirtilmeli.