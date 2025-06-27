Evi Kentsel Dönüşüme Girecek Tapu Sahipleri Dikkat! 7 Kritik Detayı Gözden Kaçıran Malından Olacak
Türkiye genelinde yaşanan büyük depremlerin ardından hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, binlerce tapu sahibini yakından ilgilendiren kritik süreçleri beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecine dahil olacak hak sahiplerini uyararak, özellikle sözleşme aşamasında atılacak adımların gelecekte yaşanabilecek hak kayıplarını önlemek açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Yasal güvencelerin açıkça belirtildiği sağlam sözleşmeler, hem arsa sahiplerini hem de müteahhit firmaları olası ihtilaflara karşı koruyacak temel belge niteliği taşıyor. İşte tapu sahiplerinin kentsel dönüşüm projelerine girerken mutlaka göz önünde bulundurması gereken 7 önemli başlık:
TAPU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 7 KRİTİK NOKTA
1. Projenin Tüm Detayları Sözleşmede Yer Almalı
İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat durumu, teslim planı ve proje alanına dair teknik bilgiler net bir şekilde sözleşmede belirtilmeli. Bu şeffaflık, projenin her aşamasının takip edilebilmesini kolaylaştırıyor.
2. Mevcut Değerler ve Yeni Hakların Netleştirilmesi
Hak sahiplerine sunulacak yeni konut ya da arsa paylarının, dönüşüm öncesi ve sonrası değerleri net biçimde hesaplanmalı. Ayrıca, taşınmazın değer artışı durumunda mülk sahiplerine düşen payların oranı da yazılı olarak belirtilmeli.
3. Hak Sahiplerinin Yasal Hakları Açıkça Yazılmalı
Sözleşmede kiracılar için geçici barınma hakları, tahliye sürecine dair kurallar ve hak sahiplerinin diğer hukuki güvenceleri açıkça yer almalı. Bu noktada eksik ya da muğlak ifadeler ileride sorun yaratabilir.
4. Sigorta ve Teminat Şartları Belirlenmeli
İnşaat sırasında yaşanabilecek olası zararlar için sigorta poliçesi şartı konulmalı. Müteahhit firmadan talep edilecek mali teminatlar da sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olmalı.
5. Katkı Payları ve Ödeme Takvimi Netleştirilmeli
Müteahhitin sağlayacağı katkı payı, hak sahiplerine düşen dairelerin ödeme planı ve finansal taahhütler sözleşmede detaylandırılmalı. Özellikle ödeme tarihleri ve yöntemleri açıkça tanımlanmalı.
6. Hukuki ve İdari Şartların Yerine Getirildiği Belirtilmeli
Projenin gerekli tüm ruhsatlara ve yasal izinlere sahip olduğuna dair belgeler sözleşmeye eklenmeli. Ayrıca, taraflar arasında çıkabilecek hukuki anlaşmazlıkların çözümünde izlenecek yöntemler net olarak belirtilmeli.
7. Esnek Hükümlerle Sürece Hazırlıklı Olunmalı
Kentsel dönüşüm süreçlerinde zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle sözleşmeye, projenin revize edilebilmesine imkân tanıyan esnek maddeler eklenmesi, tarafların mağduriyetini engelleyecek önemli bir tedbir olarak öne çıkıyor.
UZMANLARDAN TAPU SAHİPLERİNE UYARI
Uzmanlar, kentsel dönüşüme girecek vatandaşların sözleşmeleri imzalamadan önce her maddeyi dikkatlice incelemesi ve mümkünse bir hukuk danışmanından destek alması gerektiğini vurguluyor. İyi hazırlanmış bir sözleşme, sadece bugünü değil, yarın oluşabilecek hak kayıplarını da önceden engelleyebilir.