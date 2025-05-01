Evde Kapalı Sandığınız Cihazlar Elektrik Faturasını Şişiriyor! Resmen İki Katına Çıkarıyor
Günümüzde birçok evde, kapalı gibi görünen elektronik aletlerin aslında enerji tüketmeye devam ettiği fark edilmiyor. Bu gizli enerji kullanımı, teknik adıyla “hayalet tüketim” olarak biliniyor ve zamanla elektrik faturalarında ciddi artışlara neden olabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyonlar, yazıcılar, masaüstü bilgisayarlar, ses sistemleri ve oyun konsolları gibi birçok cihaz, fişte takılı kaldığı sürece enerji çekmeye devam eder. Özellikle uzaktan kumandayla kapatılan cihazlar aslında tamamen kapanmaz; bekleme modunda sessizce çalışmayı sürdürür. Bu da farkına varmadan aylık enerji tüketimini artırır.
EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETEN OYUN KONSOLLARI
Uzmanlar, bekleme konumundaki televizyonların yaklaşık 1 ila 5 watt arasında enerji harcadığını, gelişmiş oyun konsollarının ise 10 watt’a kadar çıkabildiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra; mikrodalga fırınlar, çamaşır makineleri, elektrikli panjurlar, görüntülü diyafon sistemleri ve dokunmatik aydınlatmalar da düşük seviyelerde de olsa sürekli güç kullanıyor. Prizde unutulan şarj cihazları da bu görünmez tüketiciler arasında yer alıyor.
BU CİHAZLAR ELEKTRİK TÜKETİMİNİ DEVAM ETTİRİYORLAR
Akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşması da bu durumu daha karmaşık hale getiriyor. Wi-Fi bağlantılı ampuller, robot süpürgeler, dijital termostatlar ve akıllı hoparlörler, internete sürekli bağlı kaldıkları için tamamen kapanmıyor. Özellikle sesli komutları dinlemeye hazır halde bekleyen asistanlar 2 ila 4 watt arasında enerji harcayarak fark edilmeden elektrik kullanımını sürdürüyor.
HAYALET TÜKETİMİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER
Gizli elektrik tüketimini engellemek için birkaç basit yöntemle hem enerji israfını önleyebilir hem de faturaları kontrol altında tutabilirsiniz. En etkili yollardan biri, anahtarlı uzatma prizleri kullanmak. Bu sayede birden fazla cihazı aynı anda tamamen kapatabilir, prizden güç akışını kolayca kesebilirsiniz. Ayrıca, televizyonları kumandadan kapatmak yerine doğrudan üzerindeki güç tuşuyla kapatmak, kullanılmayan şarj cihazlarını prizden çıkarmak da önemli bir tasarruf sağlar.