Evde Kapalı Sandığınız Cihazlar Elektrik Faturasını Şişiriyor! Resmen İki Katına Çıkarıyor

HAYALET TÜKETİMİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Gizli elektrik tüketimini engellemek için birkaç basit yöntemle hem enerji israfını önleyebilir hem de faturaları kontrol altında tutabilirsiniz. En etkili yollardan biri, anahtarlı uzatma prizleri kullanmak. Bu sayede birden fazla cihazı aynı anda tamamen kapatabilir, prizden güç akışını kolayca kesebilirsiniz. Ayrıca, televizyonları kumandadan kapatmak yerine doğrudan üzerindeki güç tuşuyla kapatmak, kullanılmayan şarj cihazlarını prizden çıkarmak da önemli bir tasarruf sağlar.