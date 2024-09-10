Evde Bakım Maaşına Yeni Düzenleme: 10 Bin Lirayı Aşacak Mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım maaşlarına zam yapıp yapmayacağı, eylül ayında da merak konusu olmaya devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayında yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında toplamda 5.6 milyar TL'nin hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bu ödemelerin ardından, evde bakım maaşlarına yapılacak zammın detayları da araştırılıyor.
Evde bakım maaşının ne zaman ödeneceği ve yeni tutarları hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş ödeme tarihlerine dayanarak, eylül ayında evde bakım maaşlarının 15 Eylül civarlarında 9077 TL olarak hak sahiplerine aktarılması bekleniyor. Evde bakım maaşları genellikle ay ortasında ödenmekte, dolayısıyla bakanlık önümüzdeki hafta maaş ödemeleri hakkında bilgi verebilir.
10 BİN LİRA ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENTİSİ
Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayında evde bakım maaşlarına zam yaparak bu tutarı 9077 TL'ye çıkarmıştı. Gelecek artışların memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenmesi öngörülüyor. Henüz yeni zam oranı açıklanmamış olsa da, yıl sonunda memur maaşlarının yüzde 10 ile 15 oranında artacağı tahmin ediliyor.
Bu durumda, evde bakım maaşlarının da 2025 yılının başında 10.000 TL seviyesini aşabileceği düşünülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verileri ve yıl sonu enflasyon raporları ışığında, evde bakım maaşlarına yapılacak artış netleşecek.