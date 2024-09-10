Evde Bakım Maaşına Yeni Düzenleme: 10 Bin Lirayı Aşacak Mı?

10 BİN LİRA ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENTİSİ

Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayında evde bakım maaşlarına zam yaparak bu tutarı 9077 TL'ye çıkarmıştı. Gelecek artışların memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenmesi öngörülüyor. Henüz yeni zam oranı açıklanmamış olsa da, yıl sonunda memur maaşlarının yüzde 10 ile 15 oranında artacağı tahmin ediliyor.