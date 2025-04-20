Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46 seviyesine çıkarması sonrası bankalarda faiz tablosu değişti. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde en uygun faizi veren bankalar listesi yeniden şekillendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltmesinin ardından, gözler bu kez bireysel kredi faizlerine çevrildi. Analistler, piyasa fonlamasının şimdilik yüzde 46 düzeyinde sabit kalacağını belirterek, bu durumun kredi faizlerinde ani bir sıçramaya yol açmayabileceğini ifade ediyor.

Peki, güncel verilere göre 18 Nisan 2025 itibarıyla ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde en düşük faiz oranları ne seviyede? Hangi banka, hangi kredi türü için en uygun geri ödeme koşullarını sunuyor? İşte kredi türlerine göre en düşük faiz oranları ve geri ödeme planları...

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Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan - Resim: 2

İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için QNB Finansbank şu anda en düşük faiz oranını sunan banka konumunda. 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için uygulanan faiz oranı yüzde 3,84 seviyesinde.

Kredi Tutarı: 100.000 TL

Vade: 12 Ay

Aylık Taksit: 11.227 TL

Toplam Geri Ödeme: 136.326 TL

Faiz Oranı: %3,84

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Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan - Resim: 3

KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası ve Halkbank, konut kredisi tarafında en cazip faiz oranlarını sunmaya devam ediyor. 1 milyon TL’lik konut kredisi için uygulanan faiz oranı yüzde 2,59 olarak öne çıkıyor. Vade süresi ise 120 ay olarak hesaplandı.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Taksit: 27.162 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TL

Faiz Oranı: %2,59

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Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan - Resim: 4

TAŞIT KREDİSİ

Araç almayı planlayanlar için Dünya Katılım en düşük faiz oranını sunan banka oldu. 250 bin TL’lik taşıt kredisi için uygulanan faiz oranı yüzde 3,35 seviyesinde. Vade süresi ise 24 ay olarak belirlendi.

Kredi Tutarı: 250.000 TL

Vade: 24 Ay

Aylık Taksit: 16.998 TL

Toplam Geri Ödeme: 409.390 TL

Faiz Oranı: %3,35

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Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan - Resim: 5

TÜKETİCİ KREDİLERİ HACMİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık verilere göre, 11 Nisan 2025 haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde artış devam etti. Özellikle tüketici kredilerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Verilere göre:

İhtiyaç Kredileri: 1 trilyon 590 milyar 102 milyon TL

Konut Kredileri: 551 milyar 721 milyon TL

Taşıt Kredileri: 65 milyar 81 milyon TL

Taşıt kredisi hacminde küçük bir düşüş yaşanırken, ihtiyaç ve konut kredilerinde artış sürdü.

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