Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltmesinin ardından, gözler bu kez bireysel kredi faizlerine çevrildi. Analistler, piyasa fonlamasının şimdilik yüzde 46 düzeyinde sabit kalacağını belirterek, bu durumun kredi faizlerinde ani bir sıçramaya yol açmayabileceğini ifade ediyor.

Peki, güncel verilere göre 18 Nisan 2025 itibarıyla ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde en düşük faiz oranları ne seviyede? Hangi banka, hangi kredi türü için en uygun geri ödeme koşullarını sunuyor? İşte kredi türlerine göre en düşük faiz oranları ve geri ödeme planları...