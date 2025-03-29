Ev Satma ve Kiralamada Yeni Dönem! Emlakçılara Giderken Bu Detaya Dikkat, Artık Zorunlu Olacak

TAŞINMAZ TİCARET YETKİ BELGESİNE GİDEN YOL

Akçam, taşınmaz ticaret yetki belgesine sahip olmak isteyen emlak danışmanlarının belirli eğitim ve deneyim şartlarını yerine getirmesi gerektiğini aktardı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, diğer adayların ise en az 12 ay staj yapması gerektiğini vurgulayan Akçam, stajın ardından vergi levhası alarak oda kaydının oluşturulmasının zorunlu olduğunu söyledi. Ayrıca, "Seviye 5" mesleki yeterlilik belgesi ve çevrimiçi eğitimin tamamlanmasının gerektiğini de belirtti. Bu şartlar sağlanmadan taşınmaz ticaret yetki belgesinin alınamayacağına dikkat çekti.