Ev Satma ve Kiralamada Yeni Dönem! Emlakçılara Giderken Bu Detaya Dikkat, Artık Zorunlu Olacak
Emlak sektörü, Ramazan Bayramı'ndan sonra yeni bir döneme giriyor. TEDB Başkanı Hakan Akçam, "E" tabela uygulamasını başlatacaklarını açıkladı. Yeni düzenlemeyle, her emlak ofisinin girişine, taşınmaz ticaret yetki numarasının yer aldığı ve emlak danışmanına dair bilgilerin bulunduğu bir QR kodu bulunan tabelalar yerleştirilecek.
Kaynak: AA
TEDB Başkanı Hakan Akçam, "E" tabela uygulamasının Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacağını açıkladı. Akçam, tabelaların alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarasının yer alacağını ve emlak danışmanına ait bilgilerin QR kodu ile erişilebileceğini belirtti.
TABELADA QR KODU VE YETKİ NUMARASI BULUNACAK
Hakan Akçam, Ankara’da 8 bin 500, Türkiye genelinde ise 142 bin emlak danışmanı bulunduğunu ifade etti. Eczane ve veterinerler gibi kurumsal alanlarda sembol tabelaların yer aldığına dikkat çeken Akçam, sektörün kurumsallaşması için bu uygulamanın önemini vurguladı.
Akçam, uygulamanın Ankara'da pilot olarak başlatılacağını, ardından Türkiye genelinde yayılacağını söyledi. "Sorumlu emlak danışmanı" adı verilen, Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi almış danışmanların ofislerinin girişine asılacak tabelanın, Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmesi için talepte bulunduklarını ve Bakanlığın desteğini beklediklerini dile getirdi.
SAHTECİLİĞE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALINIYOR
Sahteciliği önlemek adına alınan önlemleri de aktaran Akçam, tabelaların alt köşesinde yer alacak taşınmaz ticaret yetki numarasının ve QR kodunun büyük önem taşıdığını belirtti. Vatandaşlar, QR kodunu okutarak Ticaret Bakanlığının sayfasına yönlendirilecek ve danışman hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek. Akçam, bu uygulamanın sektördeki sorunlu işlerin önüne geçmeyi hedeflediğini ve art niyetli kişilerin meslekten tamamen dışlanmasını amaçladıklarını ifade etti.
TAŞINMAZ TİCARET YETKİ BELGESİNE GİDEN YOL
Akçam, taşınmaz ticaret yetki belgesine sahip olmak isteyen emlak danışmanlarının belirli eğitim ve deneyim şartlarını yerine getirmesi gerektiğini aktardı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, diğer adayların ise en az 12 ay staj yapması gerektiğini vurgulayan Akçam, stajın ardından vergi levhası alarak oda kaydının oluşturulmasının zorunlu olduğunu söyledi. Ayrıca, "Seviye 5" mesleki yeterlilik belgesi ve çevrimiçi eğitimin tamamlanmasının gerektiğini de belirtti. Bu şartlar sağlanmadan taşınmaz ticaret yetki belgesinin alınamayacağına dikkat çekti.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL YETKİ BELGESİNE SAHİP OLMAYACAK
Emlak danışmanlarıyla çalışan sözleşmeli personelin, taşınmaz ticaret yetki belgesine sahip olma zorunluluğu bulunmadığını da sözlerine ekleyen Akçam, söz konusu belgenin yalnızca emlak danışmanları için geçerli olduğunu açıkladı.
TABELA TASARIMI VE LOGO DETAYLARI
Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofis girişlerinde yer alacak tabelalar 50x50 cm boyutlarında olacak. Tabelanın etrafında kırmızı bir çerçeve yer alırken, kırmızı ev görselinin üzerinde beyaz "E" harfi dikkat çekecek.