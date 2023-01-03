Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı: Kiracılar kirayı ödediklerini sanıyor ama...

KİRACIYI TAHLİYE ETMEK İÇİN YENİ YÖNTEM: BANKA HESABINI KAPATMA

Ev sahipleri ile kiracılar arasında birçok sorun yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Yükselen kiralar uzun bir süredir ev sahipleri ile kiracıların arasını açmış durumda. Kira davalarında büyük bir artış var. Son zamanlarda ise ev sahiplerinin çok değişik yöntemlerle kiracıyı tahliye etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan en ilginç olanı ise banka hesaplarını kapatma yöntemi” dedi.