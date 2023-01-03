Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı: Kiracılar kirayı ödediklerini sanıyor ama...
Bazı ev sahiplerinin kiracılarını çıkarmak için yeni bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Buna göre ev sahipleri banka hesaplarını kapatıp ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ yöntemini uyguluyor.
Ev sahipleriyle kiracılar uzun süredir çeşitli nedenlerle karşı karşıya geliyor. Hemen hemen her ilde kiralarda dikkat çeken bir artış yaşanırken kiraya yüzde 25 artış şartı ile ev sahiplerinin mevcut kiracılarını çıkarmak istemesine yol açtı. Bu noktada taraflar karşı karşıya gelirken özellikle ev sahipleri farklı yollara da başvurabiliyor.
Son olarak bazı ev sahipleri, yüksek kira taleplerini kabul etmeyen kiracılarını çıkarmak için banka hesaplarını kapatarak ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ yöntemine başvurmaya başladı. Uzmanlar kiracıları ev sahibinin hesap vermemesi durumunda yapılacaklar konusunda yönlendirirken kiracı öderken de dikkatleri olmaları noktasında uyarıyor. İşte detaylar...
KİRACIYI TAHLİYE ETMEK İÇİN YENİ YÖNTEM: BANKA HESABINI KAPATMA
Ev sahipleri ile kiracılar arasında birçok sorun yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Yükselen kiralar uzun bir süredir ev sahipleri ile kiracıların arasını açmış durumda. Kira davalarında büyük bir artış var. Son zamanlarda ise ev sahiplerinin çok değişik yöntemlerle kiracıyı tahliye etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan en ilginç olanı ise banka hesaplarını kapatma yöntemi” dedi.
KİRACI, KİRA ÜCRETİNİ GÖNDERDİĞİ HALDE ÖDENMEDİĞİNİN FARKINDA OLMUYOR
Yöntem hakkında bilgi veren Alp, “Ev sahibi ‘Kiram ödenmiyor’ demek için kiranın ödendiği banka hesabını kapatıyor. Hesap kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen ya da kira ücretini gönderdiği halde ödenmediğinin farkında olmayan kiracı, ev sahibi tarafından ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ ihtarnamesiyle karşılaşıyor” diye konuştu.