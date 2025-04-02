Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!
Yargıtay kararlarına dayandırılan formüle göre kiracıların kiralarını yüzde 20 indirimli olarak ödeyebilmesi mümkün olabiliyor. Peki nasıl? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde hızla artan kira fiyatları, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yargıtay'ın emsal kararlarına dayandırılan bir formüle göre, kiralarda yüzde 20 indirim mümkün olabilir.
KİRA ZAMLARI VE KİRACI HAKLARI
Yüzde 25’lik kira zam sınırlamasının sona ermesiyle birlikte, kira artış oranları bazı bölgelerde yüzde 50-65 seviyelerine kadar yükseldi. Kiracılar, yüksek zam talepleriyle karşı karşıya kalırken, yasal sınırlar içinde haklarını arama yollarını araştırıyor.
KİRADA İNDİRİM NASIL SAĞLANABİLİR?
Kiracıların kira indiriminden faydalanabilmesi için belirli hukuki süreçlerin işletilmesi gerekiyor. Bu süreç, yalnızca ev sahibinin kira tespit davası açması durumunda mümkün oluyor.
5 yıl ve üzeri kiracı olanlar için: Ev sahibi, kira bedelinin düşük olduğunu düşünüyorsa mahkemeye başvurabilir.
Mahkeme sürecinde bilirkişi raporu hazırlanır, bölgedeki emsal kiralar değerlendirilir ve uygun bir kira bedeli belirlenir.
Hakim, bilirkişi raporunu dikkate alarak eski kiracı indirimi uygular ve kira bedelinde ortalama yüzde 20 oranında bir düşüş sağlanabilir.
Örneğin: 10.000 TL olan bir kira, mahkeme kararıyla 8.000 TL’ye düşebilir.