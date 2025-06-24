Ev Sahipleri Yaşadı: O Masraf Kaldırıldı! Artık Zorunlu Değil
Milyonlarca ev sahibini sevindirecek yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay gibi sıcak bölgelerde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji verimliliğini artırmak ve çevre dostu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerle, özellikle sıcak iklim bölgelerinde oturan ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Artık belirli bölgelerde merkezi ısıtma sistemi zorunluluğu resmen kaldırıldı.
MERKEZİ ISITMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay gibi çok sıcak iklim özellikleri taşıyan bazı ilçelerde, merkezi ısıtma sistemi kurulması mecburiyeti kaldırıldı. Yeni düzenleme, güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardına dayanıyor. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha ekonomik ve verimli olduğu değerlendirildiği için artık bu sistemler ön planda olacak.
YENİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞARTI
Yönetmelikteki güncellemeler yalnızca ısıtma sistemiyle sınırlı kalmadı. Yeni yapılacak binalarda enerji tüketimini minimuma indirmeye yönelik düzenlemeler de yürürlüğe girdi. TS 825 standardıyla uyumlu hale getirilen enerji performans kriterleri, çevre dostu ve düşük maliyetli çözümleri teşvik ediyor.
Enerji verimliliğini artırmaya yönelik sistemlerin periyodik bakımına ilişkin sorumluluklar da açıkça tanımlandı. Bu sayede hem uygulama hem de denetim süreçlerinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE YENİ DÖNEM
Enerji Kimlik Belgesi ve mekanik tesisat sistemlerine dair süreçlerde de kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bu belgelerin hazırlanmasında görevli kuruluşlar ile yapı ruhsatı düzenleyen yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. Denetim ve raporlama süreçleri detaylandırılarak sistemin şeffaflığı artırıldı.
Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye, enerji tasarrufu ve iklim dostu şehircilik konusunda önemli bir adım daha atmış oldu. Özellikle yeni bina projelerinde, sürdürülebilir yapılaşma ve bireysel enerji çözümlerinin öne çıkması bekleniyor.