Ev Sahipleri Yaşadı: O Masraf Kaldırıldı! Artık Zorunlu Değil

ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE YENİ DÖNEM

Enerji Kimlik Belgesi ve mekanik tesisat sistemlerine dair süreçlerde de kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bu belgelerin hazırlanmasında görevli kuruluşlar ile yapı ruhsatı düzenleyen yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. Denetim ve raporlama süreçleri detaylandırılarak sistemin şeffaflığı artırıldı.

Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye, enerji tasarrufu ve iklim dostu şehircilik konusunda önemli bir adım daha atmış oldu. Özellikle yeni bina projelerinde, sürdürülebilir yapılaşma ve bireysel enerji çözümlerinin öne çıkması bekleniyor.