Ev Sahipleri Yandı: Artık Kiracılar Bu Parayı Ödemek Zorunda Değil
Milyonlarca ev sahibine kötü haber geldi. Kiracılar artık ödediği kira bedelinin üstündeki aidatı ödemek zorunda değil. Ayrıca büyük tadilatlar, asansör değişiklikleri veya işten ayrılan personele tazminat verilecekse bu giderler genelde kiracıdan istenir ancak bu giderlerden kiracı değil tamamen ev sahibi sorumlu...
Kaynak: Sabah
2025 yılı itibariyle, Türkiye genelindeki site ve apartman aidatlarına büyük bir zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık 30 milyon kişinin site ve apartman aidatı ödediği Türkiye'de, aidatlar bu yıl %30 ila %50 oranında artacak. Örneğin, mevcutta 2 bin TL aidat ödeyen bir site sakini, 2025'te 2.600 TL ile 3.500 TL arasında bir ödeme yapmak zorunda kalacak.
İstanbul'daki merkezdeki sitelerde aidatlar 4 bin TL'yi aşarken, şehir dışındaki bölgelerde ise aidatlar 800 TL'den başlıyor. Lüks sitelerde ise aidatların 40-45 bin TL'ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
BAZI SİTELERDE YÜZDE 90 ZAM YAPILDI
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, aidat artışlarının asgari ücret artışı ile paralel gideceğini belirtti. Sandalcı, "Aidat artışı, sitenin büyüklüğüne, ortak alan çeşitliliğine ve personel sayısına göre değişiyor. Ancak 2025 yılı için, asgari ücret artış oranı ile birlikte %10-15'lik ek bir artış bekleniyor. Bu da toplamda %40-45'lik bir artışa denk geliyor. Ancak bazı sitelerde aidatlar %90'a kadar yükseldiği yönünde ihbarlar aldık" dedi.
DAİRE SAKİNLERİNİN İTİRAZ ETME HAKKI VAR
Site aidatlarına yapılan artışlar, kat malikleri tarafından düzenlenen genel kurullarda belirleniyor. Bu toplantılarda, hazırlanan bütçe doğrultusunda aidat artışına karar veriliyor. Kat malikleri, aidat artışı kararını, toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylıyor. Eğer kat malikleri, aidat artışlarının hukuka aykırı olduğuna inanıyorsa, daire sahiplerinin üçte biri kadar kişi bir araya gelerek yeni bir kurul toplantısı yapabiliyor.
KİRACILAR BU PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL
Kiracılar ödediği kira bedelinin üstündeki aidatı ödemek zorunda değil. Örneğin kira 20 bin TL bin, aidat 21 bin TL ise 1.000 TL farkı ev sahibi ödemek zorunda.
Sitelerdeki giderler genellikle iki başlık altında toplanıyor: işletme bütçesi ve yatırım bütçesi. Kiracılar, işletme bütçesine dahil olan ortak alan giderlerinden sorumlu tutulur. Yatırım bütçesindeki büyük tadilatlar, asansör değişiklikleri veya işten ayrılan personele tazminat verilecekse bu giderler genelde kiracıdan istenir ancak bu giderlerden kiracı değil ev sahibi sorumludur.
BAZI ÖZEL HİZMETLER İÇİN ÖDEME ALINAMAZ
Bazı sakinler, site içerisindeki bazı hizmetleri kullanmadıkları için aidatlarını ödemek istemiyor. Örneğin, havuz veya asansör gibi hizmetleri kullanmayan sakinler, bu hizmetlere yönelik harcamaların kendilerinden alınmasına itiraz edebiliyor. Ancak, bu tür itirazlar genellikle kabul edilmez. Kullanmama durumu, sadece kişisel bir tercih olup, ortak alan giderlerine katkı yapmak zorunludur. Ancak, bazı özel hizmetler veya lüks giderler, yalnızca bu hizmetlerden yararlanan sakinlere yansıtılabilir. Örneğin, çocuk bakım odası gibi sadece belirli sakinler için sağlanan hizmetlerin maliyetine katılmak zorunlu değildir.
AİDAT PAYLAŞIMI SORUNU
Aidatların dağıtımı da sıkça tartışılan bir konu. Özellikle farklı büyüklükteki daireler, aynı aidatı ödememeli gibi bir görüş öne sürülüyor. Ancak, bir sitedeki aidat paylaşımı, yönetim planına göre şekillenir. Eğer yönetim planında eşit dağıtım yapılacağına dair bir hüküm varsa, bu durum hukuken uygulanabilir. Haksız olduğu düşünülen bu durum için yönetim planının değiştirilmesi gerekir.