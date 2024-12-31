Ev Sahipleri Yandı: Artık Kiracılar Bu Parayı Ödemek Zorunda Değil

2025 yılı itibariyle, Türkiye genelindeki site ve apartman aidatlarına büyük bir zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık 30 milyon kişinin site ve apartman aidatı ödediği Türkiye'de, aidatlar bu yıl %30 ila %50 oranında artacak. Örneğin, mevcutta 2 bin TL aidat ödeyen bir site sakini, 2025'te 2.600 TL ile 3.500 TL arasında bir ödeme yapmak zorunda kalacak.

İstanbul'daki merkezdeki sitelerde aidatlar 4 bin TL'yi aşarken, şehir dışındaki bölgelerde ise aidatlar 800 TL'den başlıyor. Lüks sitelerde ise aidatların 40-45 bin TL'ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.