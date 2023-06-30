Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Yeni düzenlemeler geliyor!

Sabah’ın haberine göre, bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70’e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Bakanlık konuya ilişkin harekete geçti.