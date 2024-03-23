Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var!
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ev sahipleri ve kiracılara ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bingöl, "Hem size, hem ev sahibine ayrı ayrı her ay için ceza uygulanacak" dedi.
2023 yılında kira geliri elde eden mükellefler ve kiracılar bir kez daha uyarıldı.
Aynı zamanda kiracılar ve mükellevler mercek altına alınırken, sıkı takip edilerek, tebligat gönderiliyor ve cezası var.
1-31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmaları gerekirken, internet üzerinden beyanda bulunmak isteyen mükelleflerin, kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile 'Hazır Beyan Sistemi' ne giriş yaparak beyannamelerini verebiliyor.
MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, şu ifadelere yer vermişti:
"Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındı... Kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak."
EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR DİKKAT
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından ev sahipleri ve kiracılara ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulunan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise, şu ifadeleri kullandı:
"Aylık 500 lira ve üzerinde konut kiranızı bankadan/PTT’den yatırma zorunluluğunuz var. Hatta böyle yatmaz ise hem size hem ev sahibine ayrı ayrı her ay için uygulanacak ceza 3.000 lira."
"ELDEN POŞETLE ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ"
Paylaşımının devamında uygulanan vergi sistemine tepki gösteren Bingöl, "Ama örneğin 10 milyon liraya bir daire alırsanız elden poşetle ödeme yapabilirsiniz. Hatta yüzlerce daireyi gerçek değerinden daha düşük bedellerle alıp beş yıldan sonra hiç vergi ödemeden satadabilirsiniz. Bu durumda sorulacak soru yok. Nereden buldun zaten yok. Soran olursa dostlar kara parayla, kirli parayla, kayıt dışıyla, aklamayla mücadelede görsün" dedi.