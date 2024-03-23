Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var!

"ELDEN POŞETLE ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ"

Paylaşımının devamında uygulanan vergi sistemine tepki gösteren Bingöl, "Ama örneğin 10 milyon liraya bir daire alırsanız elden poşetle ödeme yapabilirsiniz. Hatta yüzlerce daireyi gerçek değerinden daha düşük bedellerle alıp beş yıldan sonra hiç vergi ödemeden satadabilirsiniz. Bu durumda sorulacak soru yok. Nereden buldun zaten yok. Soran olursa dostlar kara parayla, kirli parayla, kayıt dışıyla, aklamayla mücadelede görsün" dedi.