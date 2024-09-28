Ev Sahipleri Şimdi Yandı: Dava Açan Kiracı Rekor Tazminat Kazandı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir apartmanda ortaya çıkan çatlama, kabarma ve dökülme gibi gizli ayıplar nedeniyle ev sahipleri, bina yapsatçısı firmaya karşı açtıkları davada 420 bin lira tazminat kazandı. Ev sahipleri, satın aldıkları dairelerde çeşitli problemler yaşadıklarını iddia ederek, firmanın taleplerine yanıt vermemesi üzerine İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.
Kaynak: AA
Apartmanın dış cephesinde meydana gelen açılmalar, çatlamalar ve rögar tıkanmaları, ev sahiplerinin bina yapsatçısı firmaya karşı harekete geçmesine sebep oldu. Binada su sızıntısı ve balkonların su tahliyesinde yaşanan sorunlar nedeniyle gizli ayıpların onarılmasını talep eden daire sahipleri, noterden ihtarname çekerek firmanın bu ayıpları gidermesini istedi.
ZAMAN AŞIMI İDDİASI
Mahkeme sürecinde bina yapsatçısı firma avukatı, bağımsız bölümlerin inşaat aşamasında teslim edildiğini ve dava açılmadan önce 5 yıllık zaman aşımının dolduğunu savundu. Ayrıca, bina üzerindeki mantolama ve sıva çatlaklarının, daire sahiplerinin yanlış uygulamaları nedeniyle oluştuğunu ileri sürdü. Balkonların kimyasal yıkamalardan zarar gördüğünü ve su oluklarının periyodik olarak temizlenmediği için tıkandığını iddia eden firma, kendilerinin sorumlu tutulamayacağını belirtti.
Uzman bilirkişiler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, apartmanın çeşitli bölümlerinde yüzeysel deformasyonlar tespit edildi. Mahkeme, bu deformasyonların büyük ölçüde çatı izolasyonu ve dış cephe uygulamasındaki hatalardan kaynaklandığını belirtti. Balkonlarda su tahliyesi için yeterli eğim sağlanmaması ve giderlerin yetersiz kalması da bina yapsatçısının sorumluluğu olarak görüldü.
REKOR TAZMİNAT KAZANDI
Yüklenici firmanın projelendirme, malzeme seçimi veya uygulamada yaptığı hatalarla işi gerekli özeni göstermeden gizli ayıplı olarak ifa ettiği kaydedilen kararda, "Taşınmazı eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim etmek zorunda olan davalının eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi için 420 bin lira ayıp giderim bedelinden davacılara karşı sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, davanın kabulüyle 420 bin liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiliyle davacılara tapudaki payları oranında ödenmesine karar vermek gerektiği sonucuna varıldı" ifadeleri kullanıldı.
Mülk sahiplerinin avukatı Güney Çağatay Öz, ayıplı mallar konusunda mağdur tarafların her zaman haklarını aramaları gerektiğini belirterek, "Biz bu davada binadaki ayıplı bölümleri detaylı olarak açıkladık. Mahkeme de bilirkişiyle birlikte binada yaptığı incelemede binadaki hataları yerinde gördü. Mülk sahipleri her daireye ayrı ayrı olmak üzere toplamda 420 bin lira tazminat almaya hak kazandı" dedi.