Ev Sahipleri Sakın Artık O Parayı Boşuna Ödemeyin: Karar Verildi

Ayrıca, çatı yapımının bir proje değişikliği gerektirdiği ve bu değişikliğin onayı için tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınması gerektiği belirtildi. Öte yandan, çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığı ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.