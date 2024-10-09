Ev Sahipleri Sakın Artık O Parayı Boşuna Ödemeyin: Karar Verildi
Yargıtay, milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren emsal niteliğinde önemli bir karara imza attı. Ev sahipleri artık sakın o parayı ödemeyin...
Kaynak: Haber Merkezi
Yargıtay, Menemen'deki bir apartmanda çatının yenilenmesiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Çatı katında yaşayan bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir firma ile anlaşma sağladı. Ancak kat maliklerinin bu yenileme bedelini ödememesi üzerine yönetici, icra takibi başlattı.
Bazı kat maliklerinin bu durumu mahkemeye taşımasıyla birlikte, mahkeme davayı reddetti. Bu karar, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından da onaylandı. Yargıtay, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinin geçerliliğini vurguladı.
Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2071c maddesi gereği çatı yapım bedelinin tüm kat maliklerinin onayıyla ödenmesi gerektiği ve bu tür değişikliklerin oy birliğiyle yapılması gerektiği ifade edildi.
Ayrıca, çatı yapımının bir proje değişikliği gerektirdiği ve bu değişikliğin onayı için tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınması gerektiği belirtildi. Öte yandan, çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığı ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.