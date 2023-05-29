Ev sahipleri dikkat: Son gün 31 Mayıs!
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, "Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2,5 oranında faiz uygulanacak" dedi.
2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. 1'inci taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Çarşamba olarak belirlenmiştir. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınması mümkün" dedi.
ÖDEMELER E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR
Özelmacıklı, "Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.
GECİKME ZAMMI UYGULANACAK
Özelmacıklı, "Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 olarak uygulanacak" dedi.