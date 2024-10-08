Ev Sahipleri Dikkat, Maliye Hazırlıklara Başladı! Sadece İstanbul’da 750 Bin Adet Var: 2025’te Devreye Girecek

Gözüpek, "Son iki yılda kira fiyatlarında yüzde 200’ün üzerinde artış yaşandı. Bu durum ev sahipleri için yüksek vergi anlamına geliyor. Bazı ev sahipleri, vergiden kaçınmak için kiranın bir kısmını bankaya, diğer kısmını ise elden alıyor. Kontrat ise yalnızca bankaya yatırılan tutar üzerinden yapılıyor. Kiracılar ise, özellikle uzun yıllardır oturdukları evlerde kalmaya devam etmek istiyorlarsa, bu durumu kabul etmek zorunda kalabiliyor. Bu uygulama vergi kaçakçılığına neden oluyor" şeklinde konuştu.