Ev Sahipleri Dikkat, Maliye Hazırlıklara Başladı! Sadece İstanbul’da 750 Bin Adet Var: 2025’te Devreye Girecek
Son 3 yıldır bitmeyen ev sahibi kiracı ilişkisine yeni bir boyut geliyor. 2025 yılında devreye alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı elden kira alan ev sahipleri için çalışma başlattı. Bu kapsamda 20 milyon liraya kadar ceza kapıda. İşte detaylar…
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kira ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Buna göre, kira ödemelerini banka veya PTT üzerinden yapmayanlara ceza kesileceği açıklanırken, 2025 yılından itibaren kira sözleşmelerinin de e-Devlet üzerinden yapılacağı duyuruldu.
Kayıt dışı kiralama yöntemleri kullanan ev sahipleri, yeni düzenlemelerle birlikte kiracılarla karşı karşıya gelirken, birçok kiracı "kontrat yapalım" talebinde bulunmaya başladı.
Ancak bazı ev sahipleri, vergi ödemekten kaçınmak için kiraya zam yapma ya da evin boşaltılması yönünde baskı kuruyor. Bu durumun ardından bazı kiracılar, çözümü mahkemeye başvurmakta buluyor.
1,5 MİLYONUN YARISI İSTANBUL'DA!
Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla boş konut bulunduğu, bunların 750 bininin İstanbul’da yer aldığı belirtiliyor. Ancak birçok dairenin aslında boş olmadığı, kontrat yapılmadığı için resmi kayıtlarda boş göründüğü ifade ediliyor. Kayıt dışı kiralama yöntemleri nedeniyle bu dairelerin kiracıları olduğu halde boş olarak göründüğü vurgulanıyor.
KİRACILARA UYARI
Türkiye Gazetesi'ne açıklama yapan Avukat Ercan Aslan, Maliye’nin bu yeni düzenlemesiyle birlikte ev sahiplerine dava açmak isteyenlerin sayısında artış gözlendiğini belirtti.
Aslan, "Ev sahibi kira kontratı yapmayı reddediyor ve kirayı elden almayı sürdürüyorsa, bu durumu vergi dairesine bildirebilirsiniz. Kiracılar mutlaka yasal haklarını kullanarak kira kontratı talep etmeli ve ödemelerini banka üzerinden yapmalı. Resmi bir taleple (örneğin noter aracılığıyla) kontrat isteğinde bulunmak, hakları koruma açısından kritik öneme sahip. Kontratsız bir kiralama sürecine girmek, uzun vadede risklidir" dedi.
BAZI EV SAHİPLERİNDEN "YARISI BANKAYA, YARISI ELDEN" TEKLİFİ
Emlak sektörü temsilcilerinden Murat Gözüpek, bazı ev sahiplerinin kiracılarına, kiranın bir kısmını bankaya, bir kısmını ise elden ödemeleri yönünde tekliflerde bulunduğunu belirtti.
Gözüpek, "Son iki yılda kira fiyatlarında yüzde 200’ün üzerinde artış yaşandı. Bu durum ev sahipleri için yüksek vergi anlamına geliyor. Bazı ev sahipleri, vergiden kaçınmak için kiranın bir kısmını bankaya, diğer kısmını ise elden alıyor. Kontrat ise yalnızca bankaya yatırılan tutar üzerinden yapılıyor. Kiracılar ise, özellikle uzun yıllardır oturdukları evlerde kalmaya devam etmek istiyorlarsa, bu durumu kabul etmek zorunda kalabiliyor. Bu uygulama vergi kaçakçılığına neden oluyor" şeklinde konuştu.
ELDEN KİRA ÖDEMELERİNE AĞIR CEZALAR GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira ödemelerinin elden yapılması durumunda ağır cezalar uygulanacağını duyurdu. Ödemelerin banka ya da PTT aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtilirken, kurallara uymayanlara işleme konu tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceği ifade edildi.
Bu cezanın, mükellefiyet durumuna göre en az 20 bin, 10 bin ya da 5 bin TL olacağı ve bir yıl içinde kesilecek ceza tutarının toplamda 20 milyon TL’ye kadar çıkabileceği vurgulandı. Yeni uygulamanın 2025 yılı başında devreye girmesi planlanıyor.