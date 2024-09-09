Ev Sahipleri Dikkat: 30 Gün Süre Verildi Rekor Cezası Var
TBMM, milyonlarca ev sahibini ilgilendiren önemli bir kararı onaylayarak, konut kiralama sürecinde yeni düzenlemelere imza attı.
Yeni düzenleme, özellikle turistik amaçla konut kiralayan ev sahiplerini doğrudan etkiliyor ve önemli yükümlülükler getiriyor. Artık ev sahipleri, 30 gün içinde gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde yetkili mercilere sunmak zorunda. Aksi takdirde ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.
Yeni yasa, turistik kiralama faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla ev sahiplerine izin belgesi alma zorunluluğu getiriyor. Bu belgeyi almak için ise konutun bağımsız bölümüne dair tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararın sunulması gerekiyor. Bu düzenleme, turistik kiralamaların daha düzenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe girdi.
Turistik kiralama izin belgesi başvuruları, A grubu seyahat acentaları aracılığıyla gerçekleştirilecek ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belgelendirme süreci işletilecek. Bu süreçte, ev sahiplerinin belirlenen standartlara uyması zorunlu hale geliyor.
1 MİLYON LİRA CEZASI VAR
Kanun aynı zamanda yaptırımları da beraberinde getiriyor. İzin belgesi olmadan konut kiralayanlara, kurallara uymamaları halinde 1 milyon TL'ye varan para cezaları uygulanacak. İhlallerin devam etmesi durumunda ise cezalar katlanarak artacak. Bu yeni düzenlemeyle turistik konut kiralama sektöründe şeffaflık artırılacak, ev sahipleri yasal güvenceler altında olacak ve genel kalite standartları yükseltilecek.