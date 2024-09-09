Ev Sahipleri Dikkat: 30 Gün Süre Verildi Rekor Cezası Var

Yeni düzenleme, özellikle turistik amaçla konut kiralayan ev sahiplerini doğrudan etkiliyor ve önemli yükümlülükler getiriyor. Artık ev sahipleri, 30 gün içinde gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde yetkili mercilere sunmak zorunda. Aksi takdirde ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.

Yeni yasa, turistik kiralama faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla ev sahiplerine izin belgesi alma zorunluluğu getiriyor. Bu belgeyi almak için ise konutun bağımsız bölümüne dair tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararın sunulması gerekiyor. Bu düzenleme, turistik kiralamaların daha düzenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe girdi.