Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak
Tapu, harç ve emlak vergisi hesaplamalarında belirleyici olan metrekare birim değerine artık her mükellef bireysel olarak dava açabilecek. Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte yüksek bulunan değerlerin iptali mümkün hale gelirken, itiraz süresi 7 Eylül'e kadar uzatıldı. Tek bir başvuru, tüm bölgedeki mükellefleri etkileyebilecek.
Kaynak: Oda TV
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gelişmelerle birlikte emlak vergisinde kritik bir döneme girildi. 2026-2029 yıllarını kapsayan yeni metrekare birim değerleri, 2025 yılının haziran sonu ve temmuz başında belediyeler ile muhtarlıklarda ilan edildi. Belirlenen bu değerler sadece emlak vergisini değil, tapu harcı, damga vergisi, değerli konut vergisi ve birçok mali yükümlülüğü doğrudan etkiliyor.
HERKES DAVA AÇABİLECEK
Anayasa Mahkemesi’nin 2023 yılında verdiği karar doğrultusunda artık sadece muhtarlar değil, her mükellef, takdir edilen metrekare birim değerine karşı bireysel dava açma hakkına sahip. Bu karar, değerlerin yüksek bulunması durumunda vatandaşlara yargı yoluyla hak arama imkanı sunuyor.
İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN SÜRE VERİLDİ
Yusuf İleri’nin Oda TV’deki yazısına göre, dava açma süresi, ilan tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlı. Ancak bu yıl ilanlar büyük ölçüde adli tatil dönemine denk geldiği için, süre 7 Eylül 2025’e kadar uzatıldı. Buna rağmen yıl sonuna kadar dava açılabileceği yönündeki bazı yargı kararları kesinlik taşımadığı için riskli bulunuyor.
YÜKSEK DEĞER İTİRAZI ŞARTLI KABUL EDİLİYOR
Emlak vergisinin en temel belirleyicisi olan arsa ve arazi birim değeri, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artıyor. Dört yılda bir ise belediyelerde kurulan takdir komisyonları aracılığıyla yeni birim değerler belirleniyor. Bu değerler, sadece vergiler üzerinde değil, aynı zamanda veraset ve intikal işlemleriyle tapu harçları gibi pek çok mali işlemde esas alınıyor.
Eğer dava süresi içinde yüksek değer itirazı yapılmazsa ve mükellefler yalnızca verginin tahakkuku sırasında itirazda bulunursa, bu itirazlar mahkemelerce genellikle kabul edilmiyor. Bu nedenle, belirlenen değere karşı dava açmak isteyenlerin belirtilen süreyi kaçırmaması büyük önem taşıyor.
TEK BİR BAŞVURU TÜM MÜKELLEFLERİ ETKİLEYEBİLECEK
Yusuf İleri’nin aktardığına göre, bir sokak, cadde ya da mahalledeki birim değerlerle ilgili olarak yalnızca bir mükellefin dava açması yeterli olabilir. Eğer mahkeme, değerin piyasa koşullarına göre fazla olduğuna kanaat getirirse, alınacak karar o bölgede yaşayan tüm mükellefler için bağlayıcı hale gelebilir.
Mahkemeler bu tür davalarda özellikle 4 unsura dikkat ediyor:
Taşınmazın piyasa değeri
Maliyet bedeli
Kira getirisi
Yıllık üretim (istihsal) değeri