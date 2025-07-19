Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak

YÜKSEK DEĞER İTİRAZI ŞARTLI KABUL EDİLİYOR

Emlak vergisinin en temel belirleyicisi olan arsa ve arazi birim değeri, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artıyor. Dört yılda bir ise belediyelerde kurulan takdir komisyonları aracılığıyla yeni birim değerler belirleniyor. Bu değerler, sadece vergiler üzerinde değil, aynı zamanda veraset ve intikal işlemleriyle tapu harçları gibi pek çok mali işlemde esas alınıyor.

Eğer dava süresi içinde yüksek değer itirazı yapılmazsa ve mükellefler yalnızca verginin tahakkuku sırasında itirazda bulunursa, bu itirazlar mahkemelerce genellikle kabul edilmiyor. Bu nedenle, belirlenen değere karşı dava açmak isteyenlerin belirtilen süreyi kaçırmaması büyük önem taşıyor.