Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf Çıktı: 1 Ocak'tan Sonra 835 TL Ödemek Zorunlu Oldu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren arabuluculuk faaliyetlerinde ücret tarifesi belli oldu. Saat ve kişi bazında değişen fiyatlar en çok kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. 1 Ocak 2025'ten sonra ev sahibi ve kiracılar saat başı 835 TL ödeyecek.
Kaynak: AA
Yeni yılda arabuluculuk hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için ücret tarifeleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, 2025 yılında arabuluculuk süreçlerinde uygulanacak ücretler belli oldu. Özellikle kira uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk, vatandaşları yakından ilgilendiren bir konu haline geldi.
KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA YENİ DÖNEM
Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk sürecinin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, bu tür uyuşmazlıklar için ödenecek ücretler de büyük önem taşıyor. Yeni tarifede, kira, komşu hakkı ve kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar için ayrı bir ücret belirlendi. Bu sayede, kiracı ve ev sahipleri, arabuluculuk sürecine başlamadan önce ne kadar ödeme yapacaklarını net bir şekilde bilebilecekler.
ÜCRETLER SAATLİK OLARAK BELİRLENDİ
Arabuluculuk ücretleri, uyuşmazlığın türü, taraf sayısı ve süre gibi çeşitli faktörlere göre belirleniyor. Yeni tarifede, aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıkları ile birlikte, ticari uyuşmazlıklar ve kira uyuşmazlıkları için ayrı ayrı ücretlendirmeler yapıldı. Ücretler, genellikle saatlik olarak belirleniyor ve taraf sayısına göre artış gösteriyor.
2025 YILI ARABULUCULUK ÜCRETLERİ
Kira Uyuşmazlıkları: 2 kişinin taraf olduğu kira uyuşmazlıklarında, taraf başına bir saat için 835 TL ücret ödenecek. Taraf sayısının artmasıyla birlikte saatlik ücret de artış gösteriyor. 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1750 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1850 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1950 lira ödenecek.
Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında: 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 900 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin 100 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 200 lira olarak belirlendi.
Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda: 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1850 lira ödenecek.