Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf Çıktı: 1 Ocak'tan İtibaren Ödenecek
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıya yeni bir masraf daha çıktı. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasının ardından kiracı ve ev sahibi danışmanlık alması durumunda, kontrat hizmet bedeli ödeyecek.
Kaynak: AA
Geçtiğimiz aylarda hayata geçen e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlama sistemi, ev sahipleri ve kiracıların hayatını kolaylaştırmıştı. Ancak bu sistemin ikinci fazı, emlak danışmanlarını yakından ilgilendiriyor. Söz konusu hizmet yıl sonunda emlak danışmanları için de devreye alınması istenilirken hizmet bedeli talebi gündeme bomba gibi düştü.
EK ÜCRET ÖDENECEK
Yeni düzenlemeyle birlikte, emlak danışmanları da e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerine dahil olacak ve bu hizmet karşılığında bir ücret alabilecekler. Yani, kiracı ve ev sahibi, bir emlak danışmanıyla çalışması durumunda sözleşme hazırlanması için ek bir ücret ödeyecek.
KİRACI VE EV SAHİPLERİ İÇİN YENİ MASRAF
Bu uygulama, emlak danışmanları için ek bir gelir kaynağı oluştururken, kiracılar ve ev sahipleri için yeni bir masraf ortaya çıkaracak. Öte yandan yeni sistemin vergisel boyutu da önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira kontratlarından kaynaklanan gelirler için beyanname düzenlemesi yapmaya başladı. Bu sayede, hem devlet hem de emlak danışmanları için daha düzenli bir süreç oluşacak.
"HER ŞEY DENETİM ALTINDA OLACAK"
Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu an yapılan kontratlarda henüz 'emlak danışmanı' diye bir buton bulunmuyor, sadece kiracı, ev sahibi ve kefil kısımları bulunuyor. Emlak danışmanları sürece dahil olduğunda müşterisi olan ev sahibi veya kiracıyla e-Devlet üzerinden kontrat yaparak hizmet bedelini alacak" diye konuştu.
Bu konunun vergisel tarafını da düşünmek gerekir diyen Akçam, "Sistem üzerinden yıllık kira beyanlarının takip edilmesi sağlanacak. Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri kapı kapı gezip kira kontratından kaynaklı gelirler için beyanname düzenlemesi için tebligat bırakıyor. En azından oradaki iş yükü de ortadan kalkacak ve bu şekilde sistem üzerinden her şey denetim altına alınmış olacak" dedi.