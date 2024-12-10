Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf Çıktı: 1 Ocak'tan İtibaren Ödenecek

KİRACI VE EV SAHİPLERİ İÇİN YENİ MASRAF

Bu uygulama, emlak danışmanları için ek bir gelir kaynağı oluştururken, kiracılar ve ev sahipleri için yeni bir masraf ortaya çıkaracak. Öte yandan yeni sistemin vergisel boyutu da önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira kontratlarından kaynaklanan gelirler için beyanname düzenlemesi yapmaya başladı. Bu sayede, hem devlet hem de emlak danışmanları için daha düzenli bir süreç oluşacak.