Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda

Asgari ücret yapılan ara zamla birlikte kademe kademe birçok kalemde zamlı fiyatlar devreye girerken, ev sahibi ve kiracıları üzecek haber geldi.

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Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda - Resim: 1

Asgari ücretin yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya ulaşması sonrası pek çok kalemde fiyatlar zamlandı.

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Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda - Resim: 2

Bu kapsamda hem ev sahipleri hem de kiracıları ilgilendiren kötü haberin gelmesi de gecikmedi.

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Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda - Resim: 3

Şehirden şehire, şehirler içinde de bölgeden bölgeye farklılık gösteren aidatlar, en düşük 200 TL'den başlarken binlerce TL'ye kadar çıkıyor. Ancak asgari ücrete yapılan zammın aidatlara da yansıması bekleniyor.

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Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda - Resim: 4

Hem site hem de konut aidatlarında en önemli gider kalemi olarak gösterilen personel maaşları, asgari ücret zammıyla birlikte artacak.

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