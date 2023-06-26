Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda
Asgari ücret yapılan ara zamla birlikte kademe kademe birçok kalemde zamlı fiyatlar devreye girerken, ev sahibi ve kiracıları üzecek haber geldi.
Asgari ücretin yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya ulaşması sonrası pek çok kalemde fiyatlar zamlandı.
Bu kapsamda hem ev sahipleri hem de kiracıları ilgilendiren kötü haberin gelmesi de gecikmedi.
Şehirden şehire, şehirler içinde de bölgeden bölgeye farklılık gösteren aidatlar, en düşük 200 TL'den başlarken binlerce TL'ye kadar çıkıyor. Ancak asgari ücrete yapılan zammın aidatlara da yansıması bekleniyor.
Hem site hem de konut aidatlarında en önemli gider kalemi olarak gösterilen personel maaşları, asgari ücret zammıyla birlikte artacak.