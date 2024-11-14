Ev Sahibi ve Kiracılara Ek Vergi Geliyor: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

Berlin'de 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren yeni emlak vergisi düzenlemesinde sistem değişiyor. Yeni sistem, ev sahipleri ve kiracılara ek yeni bir mali yük getirecek. Reform kapsamında yaklaşık 900 bin mülk sahibine, yeni vergi oranları ve uygulamaları ile ilgili bilgi verilmeye başlandı. Düzenleme, bazı mülk sahipleri için artan vergilere neden olurken, bazıları için daha düşük vergilerle sonuçlanacak.