Ev Sahibi ve Kiracılara Ek Vergi Geliyor: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren düzenleme için düğmeye basıldı. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Berlin'de yürürlüğe girecek yeni sistem, ev sahipleri ve kiracılara ek yeni bir mali yük getirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Berlin'de 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren yeni emlak vergisi düzenlemesinde sistem değişiyor. Yeni sistem, ev sahipleri ve kiracılara ek yeni bir mali yük getirecek. Reform kapsamında yaklaşık 900 bin mülk sahibine, yeni vergi oranları ve uygulamaları ile ilgili bilgi verilmeye başlandı. Düzenleme, bazı mülk sahipleri için artan vergilere neden olurken, bazıları için daha düşük vergilerle sonuçlanacak.
Yeni sistemde, mülklerin arazi değeri, büyüklük ve kiraya verilme durumu gibi çeşitli değişkenler dikkate alınacak. Berlin Senatosu'nda bu yıl vergi oranı yüzde 810'dan yüzde 470'e düşürüldü ancak arazi değerlerinin artması nedeniyle bazı mülk sahiplerinin vergi yükünde artış bekleniyor.
Yeni düzenleme kiracıları için de önemli değişiklikler barındırıyor. Kiracılar, emlak vergisinin bir kısmını yan giderler kapsamında ödüyordu, ancak kira sözleşmesinde aksi yazılmamışsa bu vergiyi ödemelerine gerek yok. Ancak yapılacak değişiklikle 2025 yılından itibaren vergi artışının ev sahipleri tarafından kiracılara yansıtılacağı öngörülüyor.
Pek çok mülk sahibi ve uzman, düzenlemenin karmaşık olduğunu belirterek adil olmadığı vurgusunda bulundu. Mülk asahipleri derneği "Haus und Grund" reformu Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor. Vergi bildirimini alan mülk sahipleri, dört hafta içinde itiraz edebilirler, ancak Berlin Maliye Dairesi, itirazın uzun ve karmaşık olabileceği uyarısında bulundu.