Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Kira gelirlerini beyan etme süresinin sona ermesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı gelirini bildirmeyen mükellefler için harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek, yaklaşık 700 bin kişinin kira gelirini beyan etmediğini belirterek, bu kişilere cezai işlem uygulanacağını açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bu yıl başından itibaren kira gelirlerini beyan etmesi gereken mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, kira ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, ödeme sırasında açıklama bölümüne "kira ödemesi" ibaresinin eklenmesi gerektiğini de hatırlattı.
700 BİN KİŞİ CEZAYLA KARŞI KARŞIYA
Bakan Şimşek, kira gelirini beyan etmeyen yaklaşık 700 bin mükellefin tespit edildiğini ve bu kişilerin vergi dairelerine bildirildiğini belirtti. GİB, kira gelirini beyan etmeyen mükelleflere SMS yoluyla bilgilendirme ve hatırlatma yaptı. Ancak bu hatırlatmalara rağmen beyanname vermeyenler için cezai işlemler başlatılacak.
153,4 MİLYON LİRALIK CEZA
Bakan Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon konutta yapılan denetimlerde, 400 binden fazla adresin kontrol edildiğini açıkladı. Bu denetimlerin sonucunda beyanname vermeyen mükellefler için toplam 153,4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendi. Ayrıca, denetimlerin ardından 46 bin kişi kendiliğinden beyanname vererek toplamda 200,7 milyon TL gelir vergisi bildirdi.
DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE KİRA BİLDİRİM FORMU
Bakan Şimşek, kira gelirlerinin daha hızlı ve kolay tespit edilmesi için Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarına "Kira Bildirim Formu" eklendiğini de hatırlattı. Bu sayede kiracılar, kiraladıkları konut ve işyerlerine ilişkin bilgileri elektronik ortamda yetkililere iletebiliyor. TRT Haber’e göre, bu formu şimdiye kadar 23 binden fazla kiracı doldurdu.
Bakan Şimşek, hükümetin kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde kira denetimlerini sıkılaştırdığını ve bu alandaki çalışmaların ülke genelinde devam edeceğini belirtti. Vergi adaletinin sağlanması ve haksız kazançların önlenmesi amacıyla denetimlerin artarak süreceğini vurgulayan Şimşek, "Vergilendirilmeyen her türlü kazancın peşindeyiz" dedi.