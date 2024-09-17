Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE KİRA BİLDİRİM FORMU

Bakan Şimşek, kira gelirlerinin daha hızlı ve kolay tespit edilmesi için Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarına "Kira Bildirim Formu" eklendiğini de hatırlattı. Bu sayede kiracılar, kiraladıkları konut ve işyerlerine ilişkin bilgileri elektronik ortamda yetkililere iletebiliyor. TRT Haber’e göre, bu formu şimdiye kadar 23 binden fazla kiracı doldurdu.