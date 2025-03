Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz

HER DAİREYE AYRI SAYAÇ TAKILMALI

Her dairenin kendine has sayacı olmasını belirten Şahin, bu uygulama için başvurulması gerektiğini söyledi. Su İdaresi’nin yapacağı inceleme sonrasında her daireye ayrı sayaç takılabiliyor ve bu durumda sayaçlar uygun kademeden fiyatlandırıldığı için çok daha düşük faturalar yansıtılıyor.