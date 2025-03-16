Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz
Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek faturaları yüzde 50 düşürmenin yolu belli oldu. Milyonlarca kişi duyar duymaz iptal ettirmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahipleri ve kiracıların ortak derdi olan faturaları yüzde 50 daha aza indirecek yol açıklandı. Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’in faturaları yarıya düşürecek uygulamaya ilişkin açıklamaları sonrası duyanlar iptal ettirmeye koştu.
Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, merkezi sıcak su sistemlerinin faturaları kabarttığını belirterek, ev sahipleri ve kiracıların bu uygulamayı iptal ettirirlerse faturaları yarı yarıya indirebileceklerini söyledi.
ORTAK SICAK SU SAYAÇLARI FATURALARI ŞİŞİRİYOR
Birçok apartmanda merkezi sıcak su sistemi kullanılıyor ve bu sayaçlardan kaynaklı olarak da ev sahipleri ve kiracılar yüksek faturalar ödemek durumunda kalıyor.
Birçok apartman sakini, merkezi sıcak su sistemine bağlı ortak sayaçlardan kaynaklanan yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ortak sayaçların bu sorunun başlıca nedeni olduğunu belirterek, bu sayaçların ayrılması halinde ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini ifade etti.
FATURALARI YARI YARIYA DÜŞÜRECEK ÇÖZÜM
Merkezi sıcak su, tek sayaç üzerinden ölçülen tüketim oranının kademeli fiyatlandırmadan dolayı apartman sakinlerine daha yüksek meblağda fatura yansıtıyor. Özellikle büyük binalarda su tüketimi üçüncü kademe seviyesinden fiyatlandırılması dolayısıyla ödemeler daha çok yükseliyor. Şahin, sayaçların ayrılması durumunda faturaların ciddi şekilde düşeceğini belirtti.
HER DAİREYE AYRI SAYAÇ TAKILMALI
Her dairenin kendine has sayacı olmasını belirten Şahin, bu uygulama için başvurulması gerektiğini söyledi. Su İdaresi’nin yapacağı inceleme sonrasında her daireye ayrı sayaç takılabiliyor ve bu durumda sayaçlar uygun kademeden fiyatlandırıldığı için çok daha düşük faturalar yansıtılıyor.