Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz

ORTAK SICAK SU SAYAÇLARI FATURALARI ŞİŞİRİYOR

Birçok apartmanda merkezi sıcak su sistemi kullanılıyor ve bu sayaçlardan kaynaklı olarak da ev sahipleri ve kiracılar yüksek faturalar ödemek durumunda kalıyor.

Birçok apartman sakini, merkezi sıcak su sistemine bağlı ortak sayaçlardan kaynaklanan yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ortak sayaçların bu sorunun başlıca nedeni olduğunu belirterek, bu sayaçların ayrılması halinde ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini ifade etti.