Ev Sahibi Olmak İsteyenlere TOKİ'den 5 Bin 800 Liralık Dev Fırsat: 2024 Yılı Bitmeden Kampanya Açıklandı
Ev sahibi olmak isteyen milyonları sevindiren açıklama TOKİ'den geldi. Aylık 5.848 TL taksitle konut sahibi olma imkânı sağlayan bu projeyle, vatandaşlar 240 ay vadeli geri ödeme planıyla ev sahibi olabilecek. İşte detaylar...
Konut fiyatlarındaki artış, sabit ve dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı giderek zorlaştırıyor. Ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu zorlukları hafifletmek ve daha fazla vatandaşı ev sahibi yapmak için sosyal konut projelerine devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren TOKİ, Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut projeleri gerçekleştirerek vatandaşlara ödeme kolaylıkları sağlıyor.
TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için uzun vade seçenekleri sunarak, banka kredisine ihtiyaç duymadan 240 ay gibi geniş bir vadeyle ödeme imkânı sunuyor. Böylece vatandaşlar, uygun koşullarla ev sahibi olma hayalini gerçekleştirebiliyor.
TOKİ’nin mevcut projelerinden biri Konya’da hayata geçirildi. Bu projede, aylık 5.848 TL taksitle 2+1 konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 155.934 TL peşinat ödeyerek ev sahibi olabilecek. 120, 180 ve 240 ay vadeli ödeme seçenekleri, dar gelirli vatandaşların bütçesini zorlamadan ev sahibi olmasına olanak tanıyor.
TOKİ’nin Konya Seydişehir Gökçehöyük projesi kapsamında 250 bin sosyal konut inşa ediliyor. Bu projede konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 9 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında Halkbank Seydişehir Şubesi’nde sözleşmelerini imzalayabilecek.
TOKİ, projeleri için başvuruları resmi internet sitesi üzerinden alıyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, https://www.toki.gov.tr adresi ya da e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Başvurular esnasında gereken müracaat ücretleri Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden yatırılıyor. Kura sonucu ismi çıkan vatandaşlar ise belirtilen tarihlerde sözleşmelerini imzalayarak ev sahibi olma yolunda önemli bir adım atıyor.
TOKİ projelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların en az 1 yıl başvuru yapacakları il veya ilçede ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca hane geliri başvuru kriterleri arasında yer alıyor. Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor ve başvuru sahiplerinin 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.