Ev Sahibi Olmak İsteyenlere TOKİ'den 5 Bin 800 Liralık Dev Fırsat: 2024 Yılı Bitmeden Kampanya Açıklandı

Konut fiyatlarındaki artış, sabit ve dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı giderek zorlaştırıyor. Ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu zorlukları hafifletmek ve daha fazla vatandaşı ev sahibi yapmak için sosyal konut projelerine devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren TOKİ, Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut projeleri gerçekleştirerek vatandaşlara ödeme kolaylıkları sağlıyor.