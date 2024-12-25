Ev Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Mehmet Şimşek Tarih Verdi! Türkiye Genelinde 250 Bin Ucuz Konut Geliyor

"1-1,5 YIL İÇİNDE 250 BİN KONUT GELECEK"

Konut arzını artıracaklarını belirten Şimşek "Deprem sebebiyle muazzam bir konut seferberliği var. 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilmiş olacak. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha gelecek. Konut arzını artıracağız. Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları, özellikle konut sorunu yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Böylelikle 250 bin yeni konutun inşa edilmesi, konut arzını artırarak fiyatların düşürülmesi ve daha fazla vatandaşın ev sahibi olmasına olanak tanıyacak.