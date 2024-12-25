Ev Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Mehmet Şimşek Tarih Verdi! Türkiye Genelinde 250 Bin Ucuz Konut Geliyor
Ev sahibi olma oranı azalsa da vatandaşın birikim yaparak konut alım talebi devam ediyor. Türkiye'de yıllık konut ihtiyacı 800 bin seviyesine yaklaşırken, son yıllarda piyasadaki konut arzı 550 bin civarında kalıyor. Bakan Mehmet Şimşek, konut arzını artırmak için önemli adımlar atılacağını söyleyerek, 1-1,5 yıl içinde 250 bin yeni konutun daha inşa edileceğini açıkladı.
Türkiye genelinde son yıllarda ev sahibi olma oranı azalsa da vatandaşın birikim yaparak konut alım talebi devam ediyor. Son dönemde yükselen konut fiyatları ve kira artışları vatandaşı zorlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten müjdeli haber geldi. Konut fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, dar ve orta gelirli vatandaşların sosyal konut projelerine ilgisini artırdı. Şimşek yaptığı açıklamada, konut arzını artırmak için önemli adımlar atılacağını ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla ev sahibi olabileceğini duyurdu.
KONUT TALEBİ 800 BİN ADET
Türkiye'de yıllık yeni konut ihtiyacı 800 bin seviyesine yaklaşırken, son yıllarda piyasadaki konut arzı 550 bin civarında kalıyor. Konuta olan talebin artmasında evlilikler, boşanmalar, üniversite eğitimi için şehir dışına gidenler, iş arayanların işe girmesi, kirada oturanların ev sahibi olması ve genel nüfus artışı gibi faktörler gösteriliyor.
"250 BİN YENİ KONUT İNŞA EDİLECEK"
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nde düzenlenen konferansta geçtiğimiz gün konuşan Bakan Şimşek, deprem bölgesindeki konut inşaatlarının yanı sıra, önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde Türkiye genelinde 250 bin yeni konutun daha inşa edileceğini açıkladı. Bu sayede hem konut ihtiyacı karşılanacak hem de konut fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmesi hedefleniyor.
"1-1,5 YIL İÇİNDE 250 BİN KONUT GELECEK"
Konut arzını artıracaklarını belirten Şimşek "Deprem sebebiyle muazzam bir konut seferberliği var. 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilmiş olacak. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha gelecek. Konut arzını artıracağız. Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız" dedi.
Bakan Şimşek'in açıklamaları, özellikle konut sorunu yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Böylelikle 250 bin yeni konutun inşa edilmesi, konut arzını artırarak fiyatların düşürülmesi ve daha fazla vatandaşın ev sahibi olmasına olanak tanıyacak.