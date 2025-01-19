Ev Kadınlarına Maaşlı İş İmkanı! Projenin Detayları Belli Oldu

10 AY İSTİHDAM

Türkiye gazetesinin haberine göre; ilk olarak 12 bin lira olarak belirlenen cep harçlığı miktarı 15 bin liraya çıkarıldı. Bu sistemle üniversite öğrencilerinin part-time olarak kamuda 10 ay istihdam edileceği, kadınların da ‘home-ofis’ sistemi ile evden çalışabileceği belirtildi.