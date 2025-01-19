Ev Kadınlarına Maaşlı İş İmkanı! Projenin Detayları Belli Oldu
Başta üniversite öğrencileri için geliştirilen istihdam projesi artık ev kadınlarını da kapsayacak. 10 ay süreyle evden çalışabilecek kadınlara ayda 15 bin lira gelir sağlanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hayat pahalılığı geçinmeyi giderek zorlaştırırken iktidar, gençlerin ve kadınların istihdama katılımlarını artırmak amacıyla bir çalışma modeli geliştirdiklerini açıkladı. Önce yalnızca üniversite öğrencilerini kapsayacağına karar verilen çalışma artık ev kadınlarını da içerecek.
10 AY İSTİHDAM
Türkiye gazetesinin haberine göre; ilk olarak 12 bin lira olarak belirlenen cep harçlığı miktarı 15 bin liraya çıkarıldı. Bu sistemle üniversite öğrencilerinin part-time olarak kamuda 10 ay istihdam edileceği, kadınların da ‘home-ofis’ sistemi ile evden çalışabileceği belirtildi.
Projeyle, belli iş kollarında kadınların 10 ay istihdam edileceği aktarıldı. Çalışma saatlerinin esnek olacağı ve bilhassa bebeği olan ev kadınlarının hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyeceği öğrenildi. Üniversite öğrencilerine ve ev kadınlarına verilecek bu ücretler İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.