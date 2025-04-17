Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model

PRİM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Prim ödemeleri internet üzerinden gerçekleştirilecek ve her ay düzenli olarak yatırılacak. 2025 yılı için belirlenen aylık ödeme tutarı 8.321,76 TL olarak hesaplanırken, bu bedelin yüzde 20’si emeklilik, yüzde 12’si sağlık sigortası için kullanılacak. Bu tutarın yaklaşık 2.773,92 TL’sini ise devlet karşılayacak.

15 yıl boyunca prim ödeyen bir kadın için devletin sağlayacağı destek bugünkü asgari ücretle hesaplandığında 500 bin TL'yi bulacak.