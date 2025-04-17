Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model
Milyonlarca ev kadınları için emeklilik yolu açılıyor. Yeni hayata geçirilecek sistemle artık primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. İşte hayata geçirilecek yeni düzenlemenin merak edilen tüm ayrıntıları...
Kaynak: Sabah
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenleme, milyonlarca ev kadınına emeklilik ve sosyal güvence imkanı sunacak. Çalışmayan ve emekli olmayan kadınlar, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve Türkiye’de ikamet etmeleri şartıyla bu sisteme dahil olabilecek. Devlet, prim ödemelerinin üçte birini karşılayarak kadınlara destek sağlayacak.
SİGORTA SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Yeni sistemle birlikte ev kadınları, isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvence altına alınacak. Bu sigorta Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek. Hem emeklilik hem sağlık primleri yatırılarak, kadınların yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
PRİM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Prim ödemeleri internet üzerinden gerçekleştirilecek ve her ay düzenli olarak yatırılacak. 2025 yılı için belirlenen aylık ödeme tutarı 8.321,76 TL olarak hesaplanırken, bu bedelin yüzde 20’si emeklilik, yüzde 12’si sağlık sigortası için kullanılacak. Bu tutarın yaklaşık 2.773,92 TL’sini ise devlet karşılayacak.
15 yıl boyunca prim ödeyen bir kadın için devletin sağlayacağı destek bugünkü asgari ücretle hesaplandığında 500 bin TL'yi bulacak.
EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL?
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bir ev kadını, 15 yıl boyunca 5.400 gün prim ödeyerek yaş şartını da yerine getirdiğinde emekli olabilecek. Daha önce çalışmış olan kadınlar ise eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlayarak, gerekirse yaşa bakılmaksızın emekliliğe hak kazanabilecek.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI GÜNDEMDE
Paket kapsamında çalışan anneler ve ev kadınları için Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması gündeme gelecek. Bu uygulamayla her yıl için fazladan prim eklenecek ve yaş şartında esneklik sağlanacak. Örneğin 4 yıl çalışan bir anneye 5 yıllık prim avantajı sunulabilecek.
ÇOCUK SAYISI AVANTAJ SAĞLAYACAK
Sistemde çocuk sayısı da önemli bir kriter olacak. Çok çocuk sahibi anneler için ek prim ve yaş indirimi gibi avantajlar sağlanacak. Ayrıca, doğum borçlanması sisteminin kapsamı genişletilerek, sigorta öncesi doğumlar için de prim satın alma imkanı getirilmesi planlanıyor.
Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde, hem sosyal güvenceye sahip olmayan kadınlara destek olunacak hem de yıllardır beklenen emeklilik hakkı resmiyet kazanacak.