Ev ekonomisine katkı için yola çıktı, işinin karşılığını aldı: 7 yılda ev sahibi oldu!

"EVİN GEÇİMİNİ BEN SAĞLIYORUM"

"Evin geçimini ben sağlıyorum" diyen Buluttekin, "7 yıldır yaptığım bu işle ev sahibi oldum. Ben evin geçimini sağlarken, eşim de kredisini ödedi. 2 tane çocuğum var, biri 12. sınıfa gidiyor, diğeri de 8. sınıfa gidiyor. Onların da eğitimini sağlıyoruz" diye konuştu.