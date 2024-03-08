Ev ekonomisine katkı için yola çıktı, işinin karşılığını aldı: 7 yılda ev sahibi oldu!
Aksaray'da Reyhan Buluttekin (46), ev ekonomisine katkıda bulunmak pazarda yerini aldı. 7 yılın sonunda yaptığı işle Buluttekin, işinin karşılığında bir ev sahibi oldu.
Aksaray'da Cumartesi Semt Pazarı içerisinde kadınlara yönelik açılan bölüm birçok kadına geçim kaynağı oldu.
Kadınların kimisi yaptığı yemeklerle, kimisi de el işleriyle pazarda yerini aldı.
EV SAHİBİ OLDU
7 yıldır gözleme ve çeşitli ev yemekleri yapan 46 yaşındaki Reyhan Buluttekin ev ekonomisine katkıda bulunurken, işinin karşılığında bir ev sahibi oldu.
"EVİMİZİN KREDİSİNİ DE BİTİRDİK"
Özellikle gözleme yaparak sattığını, ayrıca evden de siparişler alarak çeşitli yemekler yaptığını anlatan Reyhan Buluttekin, "7 yıldır yapıyoruz. Gözleme yapıyorum, evde sipariş alıp mantı, yaprak sarması, içli köfte yapıyorum ve satıyorum. Evimizin kredisini de bitirdik, çocuklarımızın okuluna da yardım ediyorum" dedi.
"EVİN GEÇİMİNİ BEN SAĞLIYORUM"
"Evin geçimini ben sağlıyorum" diyen Buluttekin, "7 yıldır yaptığım bu işle ev sahibi oldum. Ben evin geçimini sağlarken, eşim de kredisini ödedi. 2 tane çocuğum var, biri 12. sınıfa gidiyor, diğeri de 8. sınıfa gidiyor. Onların da eğitimini sağlıyoruz" diye konuştu.