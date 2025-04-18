Ev Araba Alacaklar Dikkat! Merkez’in Faiz Kararı Sonrası Konut ve Taşıt Kredilerinde Son Durum Belli Oldu

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE HACİM ARTIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 11 Nisan 2025 tarihli haftalık verilere göre, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi genişlemeyi sürdürüyor.

Tüketici kredilerinin toplam hacmi, bir haftada 20 milyar 591 milyon lira artışla 2 trilyon 206 milyar 904 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 590 milyar 102 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden, 551 milyar 721 milyon lirası konut kredilerinden, 65 milyar 81 milyon lirası ise taşıt kredilerinden oluşuyor.

Geçtiğimiz hafta taşıt kredilerinde sınırlı bir daralma görülürken, ihtiyaç ve konut kredilerindeki artış dikkat çekti.