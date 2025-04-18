Ev Araba Alacaklar Dikkat! Merkez’in Faiz Kararı Sonrası Konut ve Taşıt Kredilerinde Son Durum Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 350 baz puanlık artışla yüzde 46’ya yükseltti. Bu gelişmenin ardından, kredi kullanmayı düşünen bireyler için en merak edilen konuların başında konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistler, piyasa fonlamasının politika faizi ile aynı oranda (%46) devam edeceğini belirtiyor. Bu nedenle, kredi faizlerinin kısa vadede ani bir yükseliş göstermesi beklenmiyor. Ancak, faizlerdeki yukarı yönlü seyir, tüketici kredilerine olan talebi şekillendirmeye devam ediyor.
TÜKETİCİ KREDİLERİNDE HACİM ARTIYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 11 Nisan 2025 tarihli haftalık verilere göre, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi genişlemeyi sürdürüyor.
Tüketici kredilerinin toplam hacmi, bir haftada 20 milyar 591 milyon lira artışla 2 trilyon 206 milyar 904 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 590 milyar 102 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden, 551 milyar 721 milyon lirası konut kredilerinden, 65 milyar 81 milyon lirası ise taşıt kredilerinden oluşuyor.
Geçtiğimiz hafta taşıt kredilerinde sınırlı bir daralma görülürken, ihtiyaç ve konut kredilerindeki artış dikkat çekti.
EN UYGUN KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
1 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için 120 ay vade seçeneğiyle en uygun faiz oranı şu an için %2,59 seviyesinde. Bu oranı kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank sunuyor.
Aylık taksit: 27.162 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL
EN UYGUN TAŞIT KREDİSİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için 24 ay vade üzerinden en uygun finansman oranı ise %3,35 olarak kaydedildi. Bu oran, katılım bankası olan Dünya Katılım tarafından sağlanıyor.
Aylık taksit: 16.998 TL
Toplam geri ödeme: 409 bin 390 TL