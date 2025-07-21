Ev Almayı Düşünenler İçin Son Viraj: Konut Kredisinde Talep Patladı! Fiyatlar Daha da Yükselecek
Konut kredisi faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam etse de , artan kiralar nedeniyle vatandaşlar ev sahibi olmaya yöneliyor. Uzmanlar, faiz indirimini beklemenin fiyat artışlarını tetikleyebileceğine dikkat çekerek harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: İHA
Konut piyasasında krediye dayalı alımlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Haziran 2025 Konut Satış İstatistikleri’ne göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla ipotekli konut satışları yüzde 112,6 oranında artarak 14 bin 484'e yükseldi. Yılın ilk 6 ayında ise ipotekli satışlar yüzde 100,5’lik artışla 103 bin 90 adede ulaştı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerin yüzde 3 seviyelerinde seyrettiği bu dönemde dahi vatandaşların krediyle konut almayı tercih ettiğini belirtti.
KİRALAR UÇTU, VATANDAŞ KENDİ EVİNİ ARIYOR
Konut kredisi kullanımlarındaki artışın altında yatan temel nedenin, hızla yükselen kira fiyatları olduğunu belirten Özelmacıklı, "Kiradaki artışlar, konut satış fiyatlarını geçti. Vatandaşlar artık kira ödemek yerine ev sahibi olmanın yollarını arıyor. Ellerindeki yatırımları konuta yönlendirip kalan kısmı krediyle tamamlamayı tercih ediyorlar. Özellikle ikinci el konutlar hala erişilebilir durumda" ifadelerini kullandı.
"FAİZ DÜŞERSE FİYAT YÜKSELİR"
Birçok kişinin faiz indirimi beklentisiyle beklemede olduğunu ancak bu yaklaşımın risk taşıdığını söyleyen Özelmacıklı, "Faiz oranlarındaki düşüşler, ülkemizde genellikle konut fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanır. Finansmana ulaşım kolaylaştıkça talep artar, bu da fiyatları yukarı çeker. Bu nedenle beklemek yerine mevcut koşullarda alım yapmak daha kazançlı olabilir" dedi.
Ayrıca faizlerin düşmesi durumunda mevcut kredilerin yeniden yapılandırılarak avantajlı hale getirilebileceğini belirten Özelmacıklı, bunun da alım kararını ertelemek yerine hemen harekete geçmek için bir gerekçe sunduğunu vurguladı.
24 TEMMUZ’DA KRİTİK GÜN
Özelmacıklı, 24 Temmuz’da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan faiz indirimi kararı çıkmasını beklediklerini ifade ederek, şu an yüzde 3’e yakın olan konut kredisi faizlerinin ilk etapta 2,89’a, yıl sonunda ise 2,69 seviyelerine inebileceğini öngördü. Yüzde 2'nin altı için ise hedef 2026 ortaları olarak gösteriliyor. Bu süreçte konut satışlarının yeni rekorlar kırabileceği de belirtiliyor.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ÖNE ÇIKIYOR
Konut yatırımına alternatif arayanlar için TOKİ ve Emlak Konut tarafından yeniden uygulamaya alınan "gayrimenkul sertifikası" modeli de dikkat çekiyor. Özelmacıklı, "Sertifikalar sayesinde vatandaşlar, bütçelerine uygun şekilde metrekare bazında yatırım yapabiliyor. Üstelik bu sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için hem değer artışı hem de alım-satım kazancı elde etme imkanı sunuyor. Yeterli miktara ulaşıldığında, bu sertifikalarla ev sahibi olmak da mümkün" açıklamasında bulundu.