Ev Almayı Düşünenler İçin Son Viraj: Konut Kredisinde Talep Patladı! Fiyatlar Daha da Yükselecek

"FAİZ DÜŞERSE FİYAT YÜKSELİR"

Birçok kişinin faiz indirimi beklentisiyle beklemede olduğunu ancak bu yaklaşımın risk taşıdığını söyleyen Özelmacıklı, "Faiz oranlarındaki düşüşler, ülkemizde genellikle konut fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanır. Finansmana ulaşım kolaylaştıkça talep artar, bu da fiyatları yukarı çeker. Bu nedenle beklemek yerine mevcut koşullarda alım yapmak daha kazançlı olabilir" dedi.

Ayrıca faizlerin düşmesi durumunda mevcut kredilerin yeniden yapılandırılarak avantajlı hale getirilebileceğini belirten Özelmacıklı, bunun da alım kararını ertelemek yerine hemen harekete geçmek için bir gerekçe sunduğunu vurguladı.