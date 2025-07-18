Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat: Yeni Konut Modeli Geliyor! Artık Sertifikayla Ev Sahibi Olma Dönemi Başlıyor

"GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDEN BİR MODEL"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici de sistemin erişilebilirliği artırdığına dikkat çekerek, "Yatırımcılar, bir konutun binde biri kadar küçük bir payla bile yatırım yapabiliyor. Bu, gayrimenkulün yüksek giriş bariyerini ortadan kaldırıyor ve daha fazla insanı bu piyasaya dahil ediyor" diye konuştu.

KAZANAMAYANLAR İÇİN DE FIRSAT VAR

Sertifika sahipleri, proje tamamlandığında yeterli sertifikaya ulaşamamışsa, sahip oldukları pay oranında kazanç elde edecek. Projede yer alan konutların açık artırma ile satışından elde edilen gelir, sertifika sahiplerine dağıtılacak.