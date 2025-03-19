Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak: Sadece 40 TL'ye Ev Satılıyor! Tek Bir Şartı Var

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Penne kasabasının Belediye Başkanı Petrucci, konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Küçük ve orta boyuttaki evlerin temel tadilat ihtiyaçlarının başangıç maliyetinin 20 bin euro dolaylarında olduğunu belirten Petrucci, şunları söyledi:

Yenileme çalışmalarında danışmanlık ve destek verebilecek, müteahhitler ve bilirkişiler bulabilecek, alıcılara evlerinin onarıldıktan sonra nasıl görüneceğini çizimlerle gösterebilecek ve yenileme aşamaları boyunca danışmanlık yapabilecek mimar ve uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var" diye konuştu.