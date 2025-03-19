Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak: Sadece 40 TL'ye Ev Satılıyor! Tek Bir Şartı Var
Nüfusun azalması nedeniyle İtalya’da devlet düğmeye bastı. Bu kasabada nüfusu artırmak için konut fiyatları sadece 1 Euro (yaklaşık 40 lira) olarak satışa sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyenler için ise tek bir şart bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İtalya’nın Abruzzo bölgesinde bulunan bir kasabada evler 1 Euro’dan (yaklaşık 40 TL) satışa sunuluyor. Devletin nüfusun azalmasının önüne geçmek için başlattığı bu uygulamada tek bir şart aranıyor. 1 Euro’ya konut satın almak isteyenler, aldıkları evleri tadilat yaptırmak zorunda.
2 BİN EURO DEPOZİTO İSTENİYOR
İtalya’nın orta bölümünde yer alan Abruzzo’daki Penne kasabası, Adriyatik kıyısı ile Gran Sasso sıradağları arasında konumlanıyor. Penne kasabasının 1 euroluk ev satışlarıyla nüfusunun artışa geçmesi hedefleniyor.
Azalan nüfus ve terk edilmişlik için çözüm aranan kasabada evleri satın alacak kişiler için 3 yıl içerisinde mutlaka evleri restore etmeleri gerektiğine ilişkin bir taahhüt isteniyor. Konutları satın alan kişilerden ayrıca 2.000-5.000 euro arasında bir depozito isteniyor. Restore çalışmaları tamamlanıp yerleşim sağlandığında ise depozito iade ediliyor.
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Penne kasabasının Belediye Başkanı Petrucci, konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Küçük ve orta boyuttaki evlerin temel tadilat ihtiyaçlarının başangıç maliyetinin 20 bin euro dolaylarında olduğunu belirten Petrucci, şunları söyledi:
Yenileme çalışmalarında danışmanlık ve destek verebilecek, müteahhitler ve bilirkişiler bulabilecek, alıcılara evlerinin onarıldıktan sonra nasıl görüneceğini çizimlerle gösterebilecek ve yenileme aşamaları boyunca danışmanlık yapabilecek mimar ve uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var" diye konuştu.