Ev Alan Pişman, Faize Yatıran Bayram Ediyor: Mevduat Faizi Patladı, Kira Sınıfta Kaldı! Sistem Tersine Döndü

Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama bu karşılaştırma ev almayı neden zorlaştırdığını ve kira fiyatlarının neden sürekli yükseldiğini net şekilde gösteriyor. Kiralık ev arayanların oranı artıyor. İnsanlar eve yatırımını geciktiriyor" açıklamasında bulundu.

Baki, insanların ev yatırımı yapmayı geciktirdiğini ve bu nedenle kiralık ev arayanların sayısında artış olduğunu belirtti. Baki, "Bu tablo hem ev fiyatlarını hem de kira fiyatlarını yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.