Ev Alan Pişman, Faize Yatıran Bayram Ediyor: Mevduat Faizi Patladı, Kira Sınıfta Kaldı! Sistem Tersine Döndü
Gazeteci Ebru Baki, yüksek mevduat faizi ile kira getirisi arasındaki uçuruma dikkat çekti. 7 milyon TL’lik bir evin kira getirisi aylık 40 bin TL’de kalırken, aynı tutarın mevduat faizinden aylık getirisi 250 bin TL’ye ulaşıyor. Ortaya çıkan bu 6 kat fark hem yatırım tercihlerini değiştiriyor hem de konut piyasasındaki tüm dengeleri altüst ediyor.
Kaynak: tv100
Gazeteci Ebru Baki, tv100 ekranlarında yayınlanan Para Manşet programında barınma krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sunucu Baki, özellikle yüksek mevduat faizleri ve artan konut fiyatlarının hem emeklileri hem de ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı zorladığını vurguladı. 7 milyon TL ile ev alanın aylık 40 bin TL kazandığını, aynı tutarın faize yatırılması durumunda ise 250 bin TL gelir elde edildiğini belirten Baki, aradaki 6 katlık farkın konut fiyatlarıyla birlikte kira fiyatlarını da hızla yukarı çektiğine dikkat çekti.
MEVDUAT FAİZİ EV KİRALARINI SOLLADI
"Mevduat faizimiz ve fiyatlarımız yüksek. Buna paralel olarak kira bedelleri de ciddi şekilde artmış durumda" diyen Ebru Baki, özellikle emekli kesimin barınma konusunda ciddi sorunlar yaşamaya başladığını belirtti. Baki, "Emeklilerin kira ödemesi zorlaştı, ev sahibi olması ise daha da zorlaştı. Bu durum net bir barınma sorununu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.
EV ALMAK YERİNE FAİZE YATIRMAK DAHA KAZANÇLI
Mevcut ekonomik tabloda yatırımcıların ev almayı ertelediğine dikkat çeken Ebru Baki çarpıcı bir örnek verdi. Baki, "7 milyon TL’ye bir ev aldığınızı düşünelim. Bu evi kiraya verseniz aylık getirisi ortalama 40 bin TL olacak. Yıllık 480 bin TL eder. Ancak aynı 7 milyon lirayı faize yatırırsanız, aylık getirisi 250 bin TL civarında olacak.
Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama bu karşılaştırma ev almayı neden zorlaştırdığını ve kira fiyatlarının neden sürekli yükseldiğini net şekilde gösteriyor. Kiralık ev arayanların oranı artıyor. İnsanlar eve yatırımını geciktiriyor" açıklamasında bulundu.
Baki, insanların ev yatırımı yapmayı geciktirdiğini ve bu nedenle kiralık ev arayanların sayısında artış olduğunu belirtti. Baki, "Bu tablo hem ev fiyatlarını hem de kira fiyatlarını yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.