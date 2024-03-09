Euro, altın, dolar, Borsa İstanbul yatırım araçlarından hangisi daha çok kazandırdı?

BORSA İSTANBUL BU HAFTA NE KADAR YÜKSELDİ?

Söz konusu gelişmeler sonrası BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.