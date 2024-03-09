Euro, altın, dolar, Borsa İstanbul yatırım araçlarından hangisi daha çok kazandırdı?
Enflasyon ve kur kriziyle birlikte TL'nin negatif getirinden korunmak isteyen tasarruf sahipleri birçok yatırım aracına yöneldi. Peki bu hafta Borsa İstanbul, Euro, dolar ve altın gibi yatırım araçlarından hangisi daha fazla kazandırdı?
Türkiye ekonomisinde enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.
Artan enflasyon sonrası TL'nin negatif getirinden korunmak isteyen tasarruf sahipleri birçok yatırım aracına yöneldi.
BORSA İSTANBUL BU HAFTA NE KADAR YÜKSELDİ?
Söz konusu gelişmeler sonrası BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR YÜKSELDİ?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.
DOLAR VE EURO NE KADAR YÜKSELDİ?
Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 31,9620 liraya, Euro yüzde 3,33 artışla 35,0400 liraya yükseldi.
FONLAR NE KADAR KAZANDIRDI?
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,32 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.