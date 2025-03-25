Espressolab Kimin, Sahibi Kim? Espressolab Kaç Şubesi Var, Neden Boykot Ediliyor?

ESPRESSOLAB KURULUŞ HİKAYESİ

Espressolab, sadece kahve dükkanlarıyla değil, aynı zamanda deneyim alanlarıyla da dikkat çekiyor. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Merter’deki eski bir kağıt fabrikasını dönüştüren Kocadağ, burada Espressolab Roastery'yi kurdu. Avrupa’nın en büyük kahve deneyim alanı olarak lanse edilen bu merkez, günde 10 bine kadar ziyaretçiyi ağırlayabilecek kapasitede.