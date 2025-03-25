Espressolab Kimin, Sahibi Kim? Espressolab Kaç Şubesi Var, Neden Boykot Ediliyor?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de yaptığı konuşmada, Espressolab markasına yönelik boykot çağrısında bulunmasıyla birlikte, kahve zinciri Espressolab'ın sahibi ve geçmişi merak konusu oldu. Peki Espressolab kimin, sahibi kim? Espressolab kaç şubesi var, neden boykot ediliyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, konuşmasında Espressolab markasına dikkat çekti. Özel, "Kahvenin her türlüsünü severim ama Espressolab’tan içmeyin. Kampüste bu markaya uğramayacağız" diyerek, üniversiteli gençlere ve yurttaşlara boykot çağrısında bulundu.
ESPRESSOLAB KİMİN, SAHİBİ KİM?
Gündeme oturan bu çağrının ardından Espressolab’ın sahibi araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin önde gelen kahve zincirlerinden biri haline gelen markanın kurucusu Esat Kocadağ’dır. Aynı zamanda Sütiş markasının da ortaklarından olan Kocadağ, köklü bir aile şirketinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak biliniyor. Kahveye duyduğu ilgiyi girişimciliğiyle birleştiren Esat Kocadağ, Espressolab markasını sektöre kazandırdı.
ESPRESSOLAB KURULUŞ HİKAYESİ
Espressolab, sadece kahve dükkanlarıyla değil, aynı zamanda deneyim alanlarıyla da dikkat çekiyor. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Merter’deki eski bir kağıt fabrikasını dönüştüren Kocadağ, burada Espressolab Roastery'yi kurdu. Avrupa’nın en büyük kahve deneyim alanı olarak lanse edilen bu merkez, günde 10 bine kadar ziyaretçiyi ağırlayabilecek kapasitede.
ESPRESSOLAB KAÇ ŞUBESİ VAR?
Espressolab, Türkiye'de hızla büyüyen bir marka olarak dikkat çekti. 2024 yılı itibarıyla Kocadağ, "Her 3 günde 1 şube açmaya başladık." ifadelerini kullanarak, markanın büyüme hızını gözler önüne serdi. Hızlı büyüme, sosyal medyada da geniş yankı bulmuştu. Bugün itibarıyla Espressolab’in yurt içi ve yurt dışında toplam 234 şubesi bulunuyor.
Markanın kurucu ortağı ise Esat Kocadağ’ın kardeşi, Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ. Espressolab, Kocadağ Aile Şirketleri Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor.