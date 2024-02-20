Esnaf kredisi çekenler dikkat: Yüksek faiz ile karşı karşıya kalabilirsiniz!
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli esnaf kredisi çeken vatandaşları uyardı. Gönç, "Maliye kaydını kapatan esnaflar, yüksek faiz ile karşı karşıya kalabilir" dedi.
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli kredi çeken esnafların, gerek emeklilik, gerekse başka sebeplerden dolayı kredi ödemeleri devam ederken, kredi sahibinin maliye kaydını kapatmaması gerektiğini belirtti.
Düşük faizin devlet destekli bir hak olduğunu söyleyen DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, "Kredi çeken esnafın vergi kaydını kapatması ile esnaflığını bitiriyor. Düşük faizli hakkını da bitirmiş oluyor. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli esnaf kredisi kullanan esnaflarımız gerek emeklilik gerek ise başka sebeplerden dolayı maliye kaydını kapattığı ve buna bağlı olarak da çektiği kredilerin geri ödemesinde artış olduğu, şikayetleri artmaktadır" dedi.
"DEVLET DESTEĞİ OLMADAN HESAPLANMAKTADIR"
Gönç, "Bilinmelidir ki, esnaf olan vatandaşlarımıza verilen bu düşük faizli kredilerin yarısı hazineden karşılanmakta ve esnaflara devlet desteği olarak sunulmaktadır. Kredisi devam ederken, vergi ve oda kaydını kapatan esnaflar hazine desteği kaldırıldığı için banka tarafından kredileri güncel faiz oranları üzerinden devlet desteği olmadan hesaplanmaktadır" ifadelerini kullandı.
"YÜKSEK FAİZ İLE KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIRLAR"
DESOB üyelerini önemle uyaran Gönç, "Esnaflarımız, çektiğiniz düşük faizli kredilerinizin taksitleri devam ederken, vergi kaydı ve oda kaydı da devam etmelidir. Kredisi devam ederken, vergi kaydı ve oda kaydından çıkan, esnaflıktan ayrılan vatandaşlarımız, yüksek faiz ile ödemekle karşı karşıya kalmış ve bu sayı da her geçen gün artmaktadır" dedi.