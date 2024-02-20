Esnaf kredisi çekenler dikkat: Yüksek faiz ile karşı karşıya kalabilirsiniz!

Düşük faizin devlet destekli bir hak olduğunu söyleyen DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, "Kredi çeken esnafın vergi kaydını kapatması ile esnaflığını bitiriyor. Düşük faizli hakkını da bitirmiş oluyor. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli esnaf kredisi kullanan esnaflarımız gerek emeklilik gerek ise başka sebeplerden dolayı maliye kaydını kapattığı ve buna bağlı olarak da çektiği kredilerin geri ödemesinde artış olduğu, şikayetleri artmaktadır" dedi.