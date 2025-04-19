Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Nazmiye Mantı’nın eşi Ömer Mantı da özel sektördeki kariyerini bırakarak bu girişime katılan isimlerden biri. Çocuklarının çilek sevgisinin kendisini etkilediğini söyleyen Ömer Mantı, “Üniversite mezunu olarak devlet memuru olamadık. Kendi işimizin patronu olalım istedik. Çocuklar çileği çok seviyor” ifadelerini kullandı.