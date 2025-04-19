Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan girişimci kadın Nazmiye Mantı, eşini zor ikna ederek başladığı çilek üretiminde örnek bir başarı hikayesi yazdı.
Kaynak: İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Nazmiye Mantı, pandemi döneminde şehir yaşamını geride bırakıp köyüne döndü, şimdi hem üretim yapıyor hem de mahallesine turizm kazandırıyor. Eşiyle birlikte 5 dönümlük atadan kalma arazide çilek üretimine başlayan Mantı, kısa sürede dikkat çeken bir başarıya imza attı.
HAFTADA 300 KİLO ÜRETİYOR 80 LİRADAN SATIYOR
Kozan’ın Bucak Mahallesi’nde kurduğu çilek bahçesinde haftalık 200 ila 300 kilogram arasında ürün hasat eden Nazmiye Mantı, tarlada kilosu 80 TL’den satış yapıyor.
80 BİN LİRAYLA BAŞLADI, İHRACATA BAŞLIYOR
Yakın zamanda ihracata da başlamayı planlayan Mantı, “5 dönüm arazide 80 bin liralık maliyetle bu işe girdik. Özel sektörde çalışıyordum. Şehir hayatından yorulduk” dedi.
KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
Nazmiye Mantı’nın eşi Ömer Mantı da özel sektördeki kariyerini bırakarak bu girişime katılan isimlerden biri. Çocuklarının çilek sevgisinin kendisini etkilediğini söyleyen Ömer Mantı, “Üniversite mezunu olarak devlet memuru olamadık. Kendi işimizin patronu olalım istedik. Çocuklar çileği çok seviyor” ifadelerini kullandı.