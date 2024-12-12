Eşinden Aldığı Tek Bilezikle Şirket Kurdu! Şimdi Paraya Para Demiyor, Yüzlerce Çalışanı Var
Eskişehir’de, eşiyle birlikte büyük bir hayalin peşinden koşarak bir bilezikle yola çıkan Mehmet Ali Çil, bugün 750 kişiye istihdam sağlayan bir lojistik firması kurmayı başardı. Çil’in kurucusu olduğu Efenaz Lojistik, özellikle kadın istihdamına verdiği öncelikle dikkat çekiyor. Firma çalışanlarının 650’si kadınlardan oluşuyor.
Kaynak: İHA
Eşiyle birlikte kurduğu firmanın başarısının ardında kadın çalışanların büyük payı olduğunu vurgulayan Çil, “Bizim en büyük gücümüzü kadınlar oluşturuyor. Eskişehir sanayisiyle kadınları tanıştıran ilk firmayız” dedi.
BİLEZİKTEN BAŞLAYAN HİKAYE
Mehmet Ali Çil, firmanın kuruluş hikayesini şu sözlerle anlattı:
“Eşimden aldığım bir adet bilezikle bu işe başladım. Çocuklarımızın isimlerini verdiğimiz Efenaz Lojistik, aslında büyük bir hayalin ve azmin ürünü. İlk olarak, bir dost meclisinde kendi işimi kurma fikri ortaya çıktı. Sonrasında bir terazi alıp yola koyulduk. Bugün ise 30 bin metrekarelik kapalı alanda, Türkiye’nin farklı şehirlerinde projeler yürüten bir firma haline geldik.”
ZORLUKLARLA DOLUP TAŞAN BİR YOLCULUK
Firmanın ilk yıllarında yaşadığı zorluklara değinen Çil, “İlk ofisimiz 20 metrekarelik bir alandı. Aynı bilgisayar ekranına üç kişi bakarak çalışıyorduk. Daha sonra, destek aldığımız kişiler sayesinde işlerimizi büyüttük. İlk üretim ekipmanlarımızı ikinci el olarak borç parayla satın aldık ve bu ekipmanlarla iki yıl boyunca kesintisiz bir firmanın paketleme ve montaj işlerini gerçekleştirdik” dedi.
LOJİSTİKTE KADIN GÜCÜ
Çalışanlarının büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirten Çil, “Kadın çalışanlarımız işimize güç katıyor. Hem sanayiye hem de lojistik sektörüne kadınları dahil eden bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
KÜÇÜK ADIMLARDAN BÜYÜK BAŞARILARA
Lojistik sektörüne İstanbul’da depo elemanı olarak adım atan Çil, sektördeki deneyimlerini Eskişehir’de kendi firmasını kurarak değerlendirdi. Bugün hem Eskişehir hem de Türkiye genelinde önemli bir istihdam kaynağı sağlayan Efenaz Lojistik, yerel sanayiye katkıda bulunmaya devam ediyor.
EŞİ VE ÇOCUKLARINDAN İLHAM ALDI
Eşi ve çocuklarının desteğiyle kurduğu firmanın başarısında aile değerlerinin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Mehmet Ali Çil, “Bu başarı sadece benim değil, ailemin ve ekip arkadaşlarımın inancının sonucudur” dedi.
Efenaz Lojistik’in kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğu, zorlukların azimle nasıl aşıldığını ve küçük bir girişimin büyük başarılara dönüşebileceğini kanıtlıyor.