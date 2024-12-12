Eşinden Aldığı Tek Bilezikle Şirket Kurdu! Şimdi Paraya Para Demiyor, Yüzlerce Çalışanı Var

LOJİSTİKTE KADIN GÜCÜ

Çalışanlarının büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirten Çil, “Kadın çalışanlarımız işimize güç katıyor. Hem sanayiye hem de lojistik sektörüne kadınları dahil eden bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

KÜÇÜK ADIMLARDAN BÜYÜK BAŞARILARA

Lojistik sektörüne İstanbul’da depo elemanı olarak adım atan Çil, sektördeki deneyimlerini Eskişehir’de kendi firmasını kurarak değerlendirdi. Bugün hem Eskişehir hem de Türkiye genelinde önemli bir istihdam kaynağı sağlayan Efenaz Lojistik, yerel sanayiye katkıda bulunmaya devam ediyor.

EŞİ VE ÇOCUKLARINDAN İLHAM ALDI

Eşi ve çocuklarının desteğiyle kurduğu firmanın başarısında aile değerlerinin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Mehmet Ali Çil, “Bu başarı sadece benim değil, ailemin ve ekip arkadaşlarımın inancının sonucudur” dedi.

Efenaz Lojistik’in kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğu, zorlukların azimle nasıl aşıldığını ve küçük bir girişimin büyük başarılara dönüşebileceğini kanıtlıyor.