Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor

Bağkur prim eşitleme ile SGK'lı gibi 7200 gün ile emeklilik hakkına kavuşmaya gün sayan yaklaşık 1 milyon küçük esnaf için yeni düzenlemenin ayrıntıları da netleşti.

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Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor - Resim: 1

4A kapsamında bulunan Bağ-Kur’lu küçük esnafın emeklilik için gerekli olan prim günü 9000’den 7200’e iniyor. Primler eşitlenerek SGK’lı gibi emekli olabilecek bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnaf için yeni düzenleme yolda. 

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Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor - Resim: 2

Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.

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Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor - Resim: 3

SON TABİ OLUNAN STATÜYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI

Sabah’ın haberine göre, emekli aylığı hesaplamasında sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor. 

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Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor - Resim: 4

 Bu kural sadece SGK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.

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