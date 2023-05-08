Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor
Bağkur prim eşitleme ile SGK'lı gibi 7200 gün ile emeklilik hakkına kavuşmaya gün sayan yaklaşık 1 milyon küçük esnaf için yeni düzenlemenin ayrıntıları da netleşti.
4A kapsamında bulunan Bağ-Kur’lu küçük esnafın emeklilik için gerekli olan prim günü 9000’den 7200’e iniyor. Primler eşitlenerek SGK’lı gibi emekli olabilecek bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnaf için yeni düzenleme yolda.
Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.
SON TABİ OLUNAN STATÜYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI
Sabah’ın haberine göre, emekli aylığı hesaplamasında sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.
Bu kural sadece SGK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.