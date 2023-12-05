Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo

Bu hesabı nasıl yaptığıma ilişkin çok soru geldi. TÜRK-İŞ'in ölçtüğü açlık sınırının 2024'te %36 (TCMB tahmini) artacağını varsaydım (daha yüksek de olabilir). Yılda bir kez ayarlama yapılacaksa asgari ücreti 2024 ortalama açlık sınırına eşitleyen değer yaklaşık 17.500 TL oluyor.” ifadelerini paylaştı.