Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo
Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, asgari ücrete yönelik hesaplamasının sonuçlarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın bu açıklaması, 2024 asgari ücret tahminlerini değiştirdi.
2024 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ
Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, Erdoğan'ın açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, asgari ücrete TCMB'nin yüzde 36 enflasyon tahmini esas alınması halinde yaptığı 2024 asgari ücret hesaplamasını paylaştı.
Hakan Kara, Erdoğan'ın tek zam açıklamasının ardından ise asgari ücretin 17 bin 500 bin lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirtti.
%36 ENFLASYON ESAS ALINIRSA ASGARİ ÜCRET 17 BİN 500 TL OLABİLİR
X hesabından 2024 asgari ücret ne kadar olur sorularına cevap niteliğinde bir paylaşım yapan Hakan Kara, “Ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB’nin %36 enflasyon tahminini dahi esas alırsak: 2024'te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret 17.500 TL (%53,5 artış).
Bu hesabı nasıl yaptığıma ilişkin çok soru geldi. TÜRK-İŞ'in ölçtüğü açlık sınırının 2024'te %36 (TCMB tahmini) artacağını varsaydım (daha yüksek de olabilir). Yılda bir kez ayarlama yapılacaksa asgari ücreti 2024 ortalama açlık sınırına eşitleyen değer yaklaşık 17.500 TL oluyor.” ifadelerini paylaştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Komisyon, asgari ücreti belirlerken enflasyon, büyüme ve işsizlik gibi faktörleri dikkate alıyor.
Erdoğan'ın asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklamasının ardından, 2024 asgari ücret tahminleri şekillenmeye başladı. Komisyonun yapacağı toplantılar sonucunda 2024 asgari ücret ne kadar olacak netlik kazanacak.