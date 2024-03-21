Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri, 'nas'taki dönüşü gösterdi: Politika faizinde nereden nereye!
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından, Erdoğan'ın 11 yıl önce attığı, “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz” tweeti geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz kararındaki “u” dönüşü herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan arttırarak 45’ten 50’ye çıkardı.
Ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 45 oranında sabit tutulması yönündeydi.
Geçmişte “nas” diyen ve “ben iktidarda olduğum müddetçe faiz artmayacak” diyen Erdoğan, 28 Mayıs’ı kazandıktan sonra, Mehmet Şimşek’i ekonominin başına getirerek, eskiyi bir çırpıda silmişti.
Şimşek ile birlikte gelen Hafize Gaye Erkal, faiz arttırımlarına başlamıştı.
Fatih Karahan’ın gelişiyle faiz artışı sürerken, politika faizi 50’ye çıktı.
AKP ilk iktidara geldiğinde 47 olan politika faizi, ilk defa 50’yi gördü.
Geçtiğimiz ay sabit kalan ve bu ay beklenmedik bir şekilde artan politika faizi sonrası akıllara Erdoğan’ın 13 yıl önce attığı bir tweet geldi.
Erdoğan’ın 30 Nisan 2013’te attığı tweette, “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz” demişti.
AKP’li Cumhurbaşkanı’nın bu sözü sosyal medyada gündem oldu.