Erdoğan Talimat Verdi Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 36 İlde Harekete Geçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Talimat Verdi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düğmeye bastı.
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklamasının ardından, bakanlık denetimleri kuyumculuk sektöründe hız kazandı.
36 İLDE İNCELEME BAŞLATILDI
Edinilen bilgilere göre, Bakanlık ekipleri, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini derinleştirerek, 9 büyükşehirde gerçekleştirilen fiili envanter denetimlerinin ardından, şimdi de 36 ilde 500’den fazla kuyumcu işletmesini mercek altına aldı.
Denetimlerde, kuyumcuların faturasız altın ve değerli taş alım satımları ile ödeme ve tahsilatlarının firma hesapları dışında yapılıp yapılmadığı gibi hususlar incelendi. Ayrıca, faturalarda ürünlerin gerçek gram bilgilerinin yer alıp almadığı ve mükelleflerin yetki belgeleri olmaksızın döviz işlemleri yapıp yapmadıkları da kontrol edildi. Başkalarına ait POS cihazlarının kullanımı gibi başka önemli konular da denetim kapsamındaydı.
DÜRÜST MÜKELLEFLERİN YANINDAYIZ
Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Dürüst mükelleflerin her zaman yanındayız. Vergide adalet ilkemiz doğrultusunda, yüksek kazanç beyan eden büyük ve riskli mükellefleri titizlikle inceliyoruz" dedi. Ayrıca, tüm sektörlere yönelik denetimlerin artarak süreceğini belirtti.