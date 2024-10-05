Erdoğan Talimat Verdi Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 36 İlde Harekete Geçildi

Denetimlerde, kuyumcuların faturasız altın ve değerli taş alım satımları ile ödeme ve tahsilatlarının firma hesapları dışında yapılıp yapılmadığı gibi hususlar incelendi. Ayrıca, faturalarda ürünlerin gerçek gram bilgilerinin yer alıp almadığı ve mükelleflerin yetki belgeleri olmaksızın döviz işlemleri yapıp yapmadıkları da kontrol edildi. Başkalarına ait POS cihazlarının kullanımı gibi başka önemli konular da denetim kapsamındaydı.