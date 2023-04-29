'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı

Artan hayat pahalılığına yaptığı görsellerle dikkat çektiği için gözaltına alınan tasarımcı Mahir Akkoyun'un ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı sosyal medyada gündem oldu.

AKP Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ekonomisi ekonomik kriz Mahir Akkoyun
'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı - Resim: 1

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli'ne göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

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'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı - Resim: 2

Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi ile birlikte enflasyonist baskı artmaya devam etti. Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, rekor seviyelere yükseldi.

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'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı - Resim: 3

MAHİR AKKOYUN'DAN YENİ TASARIM

Ekonomik kriz ile birlikte artan hayat pahalılığına yaptığı görsellerle dikkat çektiği için gözaltına alınan tasarımcı Mahir Akkoyun, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı sosyal medyada gündem oldu.

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'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı - Resim: 4

Bu defa da tasarımlarında artan ev kiralarına, asgari ücret, emekli maaşı ve yurt dışına giden yurttaşlara dikkat çeken Akkoyun'un paylaşımları şöyle:

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