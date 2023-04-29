'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı

Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi ile birlikte enflasyonist baskı artmaya devam etti. Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, rekor seviyelere yükseldi.