'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı
Artan hayat pahalılığına yaptığı görsellerle dikkat çektiği için gözaltına alınan tasarımcı Mahir Akkoyun'un ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli'ne göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.
Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi ile birlikte enflasyonist baskı artmaya devam etti. Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, rekor seviyelere yükseldi.
MAHİR AKKOYUN'DAN YENİ TASARIM
Ekonomik kriz ile birlikte artan hayat pahalılığına yaptığı görsellerle dikkat çektiği için gözaltına alınan tasarımcı Mahir Akkoyun, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı sosyal medyada gündem oldu.
Bu defa da tasarımlarında artan ev kiralarına, asgari ücret, emekli maaşı ve yurt dışına giden yurttaşlara dikkat çeken Akkoyun'un paylaşımları şöyle: