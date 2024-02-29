Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı: Gerçek budur!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Gerçek budur" diyerek, emekliler için "kaynak yok" iddiasına yanıt verdi.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu.
Böylece en düşük emekli aylığı Hazine destekli 10 bin TL'ye yükseltildi.
ERDOĞAN NE DEDİ?
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesi sonrası dün emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Bütçede emekli maaşları için ayrılan pay 3 trilyon liraya yakın. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeter mi? Değil. Devlet ve millet olarak daha çok çalışacak ve ortaya çıkacak kazançtan da emeklilerimize hak ettiklerini vereceğiz."
EMEKLİ MAAŞLARINA BÜTÇEDEN NE KADAR AYRILDI?
Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası bütçeden emekliler için ayrılan payı SGK verileriyle açıklayan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Nereden çıktı emekli aylıklarına bütçeden 3 trilyon lira kaynak harcandığı iddiası. SGK verileri öyle demiyor! 3 trilyon lira bir yana 1 trilyon TL bile değil! Bütçeden 2023 yılında SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin 11 aylık tutarı 770 milyar TL. Emekli aylıkları için 2023 yılının 11 ayında yapılan toplam ödeme (bunun önemli bir bölümü SGK kaynakları) toplam 1,3 trilyon TL."
"GERÇEK BUDUR"
Paylaşımının devamında Çelik, "Emekliler için 'kaynak yok' iddiası gerçek dışıdır" diyerek, şöyle devam etti:
"Bütçeden sosyal güvenliğe ve emeklilere ayrılan pay azaltılıyor. Uzun yıllar yüzde 15-19 arasında seyreden sosyal güvenliğe bütçeden ayrılan kaynak oranı 2024 bütçesinde yüzde 10 civarına çekildi. 2024 yılında sosyal güvenlik için ayrılan kaynak önceki yılların çok altında kaldı. Sosyal güvenliğe ayrılan kaynaklar kısıldı. Gerçek budur!"
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