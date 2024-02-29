Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı: Gerçek budur!

"Nereden çıktı emekli aylıklarına bütçeden 3 trilyon lira kaynak harcandığı iddiası. SGK verileri öyle demiyor! 3 trilyon lira bir yana 1 trilyon TL bile değil! Bütçeden 2023 yılında SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin 11 aylık tutarı 770 milyar TL. Emekli aylıkları için 2023 yılının 11 ayında yapılan toplam ödeme (bunun önemli bir bölümü SGK kaynakları) toplam 1,3 trilyon TL."