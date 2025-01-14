Erdemli'de Hasat Devam Ediyor! 110 Bin Dönümde 500 Bin Ton Ürün Bekleniyor: Dalından 5 Liraya Satılıyor
Türkiye’nin limon üretiminde önde gelen merkezlerinden Mersin’in Erdemli ilçesinde limon hasadı sürerken, üreticiler ihracat kapılarının açılmasını bekliyor. Yaklaşık 110 bin dönümlük alanda gerçekleşen üretimden bu yıl 500 bin ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor.
Kaynak: DHA
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasat sahasında yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye’nin en büyük limon üretim merkezi olduğunu vurguladı. Ancak düşük fiyatların ve maliyet artışlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti.
5 LİRADAN ALICI BULUYOR
Başkan Şahin, "Bu yıl limon dalında 5 ila 7 TL arasında alıcı buluyor. Ancak bu fiyatlar üreticinin maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Rekolte, geçen yıla göre yüzde 10 düşmesine rağmen, piyasa koşulları üreticiyi tatmin etmiyor. Limonlarımızın dış pazarda yer bulması için ihracat kapılarının bir an önce açılması gerekiyor. Ayrıca iç tüketimin artırılması için tarım marketlerinde limon satışına öncelik verilmesi önemli" dedi.
YÜKSEK MALİYETLER ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR
Gübre, ilaç, işçi ve nakliye gibi artan maliyetlerin üreticiyi ekonomik anlamda zorladığını ifade eden Şahin, devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Şahin, "Çiftçimizin ayakta kalması için ihracatın artırılması ve iç tüketimin teşvik edilmesi gerekiyor. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz rahatlayacaktır" diye konuştu.
ÜRETİCİLER DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU
Limon üreticilerinden Veli Gök, son iki yıldır piyasanın durgun olduğunu ve artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini belirtti. Gök, "Limon fiyatları uzun süredir düşük seyrediyor. Üreticiler perişan halde. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.
Bir diğer üretici Ali Çetin ise ihracat kapılarının açılmasını ve üreticilere yönelik desteklerin artırılmasını talep etti. Çetin, "Üreticinin ayakta kalması için ihracat büyük önem taşıyor. Devletimizin bu konuda adım atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.