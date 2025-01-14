Erdemli'de Hasat Devam Ediyor! 110 Bin Dönümde 500 Bin Ton Ürün Bekleniyor: Dalından 5 Liraya Satılıyor

YÜKSEK MALİYETLER ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR

Gübre, ilaç, işçi ve nakliye gibi artan maliyetlerin üreticiyi ekonomik anlamda zorladığını ifade eden Şahin, devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Şahin, "Çiftçimizin ayakta kalması için ihracatın artırılması ve iç tüketimin teşvik edilmesi gerekiyor. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz rahatlayacaktır" diye konuştu.