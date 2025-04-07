Erdemli'de Bereketli Hasat Başladı! Tarlada Kilosu 6, Markette 40 Lira

ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRMEK DE MÜMKÜN

İsteğe bağlı olarak çekirdekten limon yetiştirilebiliyor. Olgun limonlardan çıkarılan çekirdekler, nemli ortamda çimlendirilerek toprakla buluşturulabiliyor.

DOĞRU KONUM, GÜNEŞ IŞIĞI VE SULAMA ÖNEMLİ

Limon ağacı, günde en az 6-8 saat güneş ışığı alabileceği bir yerde konumlandırılmalı. Sulama, toprağın üst katmanı kurudukça yapılmalı; aşırı sulamadan kaçınılmalı.

BESİN DESTEĞİ VE BUDAMA UNUTULMAMALI

Bitki gelişimi için narenciye gübreleri kullanılmalı. Ayrıca düzenli budama yapılarak ağacın formu korunmalı ve hava sirkülasyonu artırılmalı.

TOZLAŞMA İÇİN DESTEK GEREKEBİLİR

İç mekânda yetiştirilen limonlarda meyve alımı için çiçeklerin elle tozlaştırılması gerekebilir. Dış mekânda ise bu görev doğrudan arılar tarafından üstlenilir.

Saksıda limon yetiştiriciliği, doğayla bağ kurmak isteyenler için pratik ve keyifli bir alternatif sunarken, profesyonel üreticiler ise düşük alım fiyatları nedeniyle endişelerini sürdürüyor.