Erdemli'de Bereketli Hasat Başladı! Tarlada Kilosu 6, Markette 40 Lira
Türkiye’nin önemli limon üretim merkezlerinden biri olan Mersin’in Erdemli ilçesinde hasat sezonu başladı. İlçede yıllık 1 milyon tonun üzerinde limon üretimi gerçekleşiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere giren tarım işçileri, büyük bir özveriyle limonları dalından topluyor ve paketleme işlemini gerçekleştiriyor. Ancak üretici, yoğun emeğe rağmen düşük alım fiyatlarından şikâyetçi.
Kaynak: İHA
Üreticiler, limonun dalındaki kilogram fiyatının 6 ila 7 lira arasında değiştiğini belirtiyor. Tüketiciye market raflarında 40 lirayı aşan fiyatlarla ulaşan limonun, tarlada bu kadar düşük fiyata satılması üreticinin tepkisini çekiyor. Hasat edilen ürünlerin bir bölümü doğrudan pazara sunulurken, önemli bir kısmı soğuk hava depolarına kaldırılıyor.
ÜRETİCİLER DEPOLAMAYA YÖNELİYOR
Limon üreticilerinden Nurettin Doğan, hasat sürecinin yoğun bir tempoyla sürdüğünü dile getirerek şunları söyledi:
“Şu anda limonların kesim zamanı. Bir kısmını doğrudan satıyoruz, bir kısmını ise depoluyoruz. Temmuz ayına kadar soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Şu an bahçede limonun fiyatı 6 ila 7 TL arasında. Yaz döneminde ne olacağı belirsiz. Ancak mevcut durumda maliyetin altında satış yapıyoruz.”
EVDE LİMON YETİŞTİRMEK MÜMKÜN
Öte yandan, limon sadece tarlalarda değil, ev ortamında da yetiştirilebiliyor. Saksıda limon yetiştiriciliği, özellikle şehir yaşamında doğayla iç içe olmayı arzulayanlar için alternatif bir yöntem sunuyor. İşte saksıda limon yetiştirmek isteyenler için temel adımlar:
UYGUN ÇEŞİT SEÇİMİ ŞART
Saksıda limon yetiştiriciliğinde, bodur türler tercih edilmeli. Özellikle ‘Meyer’ limonu, saksı ortamında yetişmeye elverişli bir tür olarak öne çıkıyor.
SAKSI VE TOPRAK SEÇİMİNE DİKKAT EDİLMELİ
Limon bitkisinin sağlıklı gelişimi için drenaj deliklerine sahip saksılar kullanılmalı. Toprak ise hafif asidik yapıda, organik madde bakımından zengin, iyi drenaj sağlayan bir karışımdan oluşmalı.
ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRMEK DE MÜMKÜN
İsteğe bağlı olarak çekirdekten limon yetiştirilebiliyor. Olgun limonlardan çıkarılan çekirdekler, nemli ortamda çimlendirilerek toprakla buluşturulabiliyor.
DOĞRU KONUM, GÜNEŞ IŞIĞI VE SULAMA ÖNEMLİ
Limon ağacı, günde en az 6-8 saat güneş ışığı alabileceği bir yerde konumlandırılmalı. Sulama, toprağın üst katmanı kurudukça yapılmalı; aşırı sulamadan kaçınılmalı.
BESİN DESTEĞİ VE BUDAMA UNUTULMAMALI
Bitki gelişimi için narenciye gübreleri kullanılmalı. Ayrıca düzenli budama yapılarak ağacın formu korunmalı ve hava sirkülasyonu artırılmalı.
TOZLAŞMA İÇİN DESTEK GEREKEBİLİR
İç mekânda yetiştirilen limonlarda meyve alımı için çiçeklerin elle tozlaştırılması gerekebilir. Dış mekânda ise bu görev doğrudan arılar tarafından üstlenilir.
Saksıda limon yetiştiriciliği, doğayla bağ kurmak isteyenler için pratik ve keyifli bir alternatif sunarken, profesyonel üreticiler ise düşük alım fiyatları nedeniyle endişelerini sürdürüyor.