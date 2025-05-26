Erdemir ve İsdemir'den Dev Adım! KAP'a Resmen Bildirildi

Erdemir, kok üretiminde denge sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla inşa ettiği 4. Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi’ni faaliyete geçirdi. Yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis, şirketin ithalata olan bağımlılığını azaltacak ve üretim maliyetlerini düşürerek arz güvenliğini pekiştirecek.

İleri düzey otomasyon altyapısıyla donatılan tesis, gelişmiş toz toplama ve filtre sistemleriyle çevresel performansı da iyileştirmeyi hedefliyor. Tesisin mühendislikten test aşamasına kadar tüm süreçleri, Erdemir Mühendislik ve Erdemir ekiplerinin katkısıyla tamamlandı.