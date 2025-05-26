Erdemir ve İsdemir'den Dev Adım! KAP'a Resmen Bildirildi
OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesindeki Erdemir ve İsdemir, sürdürülebilir büyüme ve Net Sıfır hedefleri doğrultusunda önemli yatırımlarını devreye aldı. Şirketler, atılan stratejik adımları Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Erdemir, kok üretiminde denge sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla inşa ettiği 4. Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi’ni faaliyete geçirdi. Yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis, şirketin ithalata olan bağımlılığını azaltacak ve üretim maliyetlerini düşürerek arz güvenliğini pekiştirecek.
İleri düzey otomasyon altyapısıyla donatılan tesis, gelişmiş toz toplama ve filtre sistemleriyle çevresel performansı da iyileştirmeyi hedefliyor. Tesisin mühendislikten test aşamasına kadar tüm süreçleri, Erdemir Mühendislik ve Erdemir ekiplerinin katkısıyla tamamlandı.
60 YILLIK BATARYALAR TARİHE KARIŞTI
Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte 1965 yılından bu yana çalışan, 74 fırından oluşan 1. ve 2. kok bataryaları tamamen devreden çıkarıldı. Dünya genelinde aktif olarak faaliyet gösteren en eski bataryalardan olan bu üniteler, ekonomik ömrünü tamamlamış olmaları nedeniyle üretimden alındı.
İSDEMİR'DEN YENİ NESİL YÜKSEK FIRIN
İsdemir ise, Türkiye’nin en büyük sıvı ham demir üretim kapasitesine sahip yeni nesil yüksek fırınını faaliyete geçirdi. Türk mühendislerinin katkılarıyla tasarlanarak hayata geçirilen proje, çevreye duyarlı teknolojileri ve enerji verimliliğiyle öne çıkıyor.
Toplam 2,8 milyon ton sıvı ham demir üretim kapasitesine sahip olan yeni fırın, 1975 yılında devreye alınan eski 1. yüksek fırının yerine kuruldu. 2016 yılına kadar toplam 16 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştiren eski fırın, son teknolojiyle yeniden inşa edilerek daha modern ve çevreci bir yapıya kavuşturuldu.
ÜRETİM KAPASİTESİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIRILDI
Yeni fırında yapılan teknik değişikliklerle birlikte tüyer sayısı 16’dan 32’ye, döküm deliği sayısı ise 1’den 4’e çıkarıldı. Bu sayede üretim süreçleri hem hızlandırıldı hem de daha etkin hale getirildi. Ayrıca modernize edilen hammadde besleme sistemi ve optimize edilen ısıtma teknolojisiyle enerji tüketimi azaltıldı.
Gelişmiş izleme ve analiz sistemleriyle donatılan fırın, sürdürülebilir üretim hedeflerine önemli katkılar sunuyor. TRT (Top Gas Recovery) sistemiyle 13,5 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşan yeni yapı, İsdemir’in karbon nötr hedefine giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.