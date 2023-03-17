Enuygun, emekli ve EYT'lilerin banka promosyonları hakkında merak edilenleri derledi: İşte detaylar...
Enuygun, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemesinin ardından, EYT'lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle, güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştırdı.
Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bankalar, müşteri portföylerini genişletmek üzere emekli bankacılığına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt eden emeklilere banka promosyonu ödemesi yapacak.
Bu çerçevede, Enuygun Finans da EYT'lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştırdı.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Enuygun Finans’ın yaptığı derlemeye göre, İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ek olarak maaşlarını almak için İş Bankası'nı tercih edenler Maximum Kart'ı aidatsız kullanabiliyor.