Enuygun, emekli ve EYT'lilerin banka promosyonları hakkında merak edilenleri derledi: İşte detaylar...

Bu çerçevede, Enuygun Finans da EYT'lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştırdı.