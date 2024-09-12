Engelli Maaşı, Yaşlı Aylığı ve Evde Bakım Yardımında Masadaki 2025 Zam Oranı Şekillendi

Enflasyona ilişkin tahminlerin yeniden şekillenmesinin beraberinde yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemelerine yapılacak artışların oranları da ortaya çıkmış oldu.

YENİ ENFLASYON TAHMİNİ VE ZAM ORANLARI NE KADAR?

Yeni OVP’ye göre, 2025-2027 dönemini kapsayan enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıkarıldı. Bu güncelleme, sosyal destek ödemelerinin hesaplanmasını doğrudan etkiledi. Ocak 2025 itibarıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranı da bu enflasyon tahminlerine göre yeniden hesaplandı. Temmuz ayında memurlara yapılan yüzde 19,31 oranındaki zamın ardından, 2025’in başında enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına toplamda yüzde 9,31 oranında bir artış öngörülüyor. Tahminlerde sapma olması durumunda bu oran yüzde 11,85’e kadar yükselebilir.