Engelli Maaşı, Yaşlı Aylığı ve Evde Bakım Yardımında Masadaki 2025 Zam Oranı Şekillendi
2025 yılı için sosyal destek ödemeleri ve memur maaşlarına yapılacak zamlar, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile netleşti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Enflasyona ilişkin tahminlerin yeniden şekillenmesinin beraberinde yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemelerine yapılacak artışların oranları da ortaya çıkmış oldu.
YENİ ENFLASYON TAHMİNİ VE ZAM ORANLARI NE KADAR?
Yeni OVP’ye göre, 2025-2027 dönemini kapsayan enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıkarıldı. Bu güncelleme, sosyal destek ödemelerinin hesaplanmasını doğrudan etkiledi. Ocak 2025 itibarıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranı da bu enflasyon tahminlerine göre yeniden hesaplandı. Temmuz ayında memurlara yapılan yüzde 19,31 oranındaki zamın ardından, 2025’in başında enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına toplamda yüzde 9,31 oranında bir artış öngörülüyor. Tahminlerde sapma olması durumunda bu oran yüzde 11,85’e kadar yükselebilir.
DESTEK ÖDEMELERİNDE YAŞANACAK ARTIŞLAR
Memur maaşlarına yapılacak zamma göre, 2025 yılının sosyal destek ödeme rakamları da paralel şekilde güncellenecek. Buna göre:
- 65 yaş aylığı: 4.183 TL’den 4.572 TL’ye yükselebilir.
- Evde bakım aylığı ve kronik hastalık yardımı: 9.078 TL’den 9.922 TL’ye çıkarılabilir.
- Engelli maaşı: (yüzde 40-69 arasında), 3.338 TL’den 3.648 TL’ye yükselebilir.
- Engelli yakını aylığı: 3.338 TL’den 5.471 TL’ye çıkabilir.
Kesin zam oranları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarıyla netleşecektir. Bu güncellemeler, sosyal destek alan vatandaşlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor ve 2025 yılı başında uygulanacak yeni maaş ve yardım tutarlarını şekillendirecek.