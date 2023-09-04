Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu

BAKAN ŞİMŞEK 'SABIR' DİLEDİ

Verinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" dedi.