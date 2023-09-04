Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memur zam oranını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
TÜİK'in verilerine göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94 olarak gerçekleşti.
BAKAN ŞİMŞEK 'SABIR' DİLEDİ
Verinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" dedi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından emekli ve memur zam oranına ilişkin paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi: