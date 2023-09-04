Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memur zam oranını açıkladı.

Emekli maaşı Memur Emekli Özgür Erdursun
Son Güncelleme:
Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

1 8
Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu - Resim: 2

TÜİK'in verilerine göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94 olarak gerçekleşti.

2 8
Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu - Resim: 3

BAKAN ŞİMŞEK 'SABIR' DİLEDİ

Verinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" dedi.

3 8
Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu - Resim: 4

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından emekli ve memur zam oranına ilişkin paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

4 8